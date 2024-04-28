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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الاحد 28-4-2024 خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

كم سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 28 أبريل خلال منتصف التعاملات؟..كلمات تصدرت محرك بحث جوجل خلال الساعات الماضية، ونتيجة لذلك ينشر موقع "الدستور" خلال التقرير التالي قائمة بسعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد في البنوك المصرية والعاملة في مصر وماكينات الصرافة.

سعر الدولار اليوم الأحد 2024 تحديث يومي

شهد سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 28 أبريل 2024 خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري، استقرارًا حيث سجل سعر صرف الدولار نحو 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر صرف الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر صرف الدولار اليوم الاحد الموافق 28 أبريل 2024 نحو 47.85 جنيه للشراء مقابل 47.95 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات..

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي

كما سجل سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 28 أبريل 2024 استقرارًا في البنك الأهلي المصري خلال منتصف التعاملات، حيث بلغ متوسط سعره 47.85 جنيهًا للشراء، و47.95 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 28-4-2024

سعر الدولار في مصر تحديث يومي

بلغ متوسط سعر صرف الدولار اليوم الاحد الموافق 28 أبريل 2024 في البنك التجاري الدولي 47.85 جنيه للشراء 47.95 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

أسعار العملات الأجنبية، خلال منتصف التعاملات اليوم الاحد الموافق 28 ابريل 2024 وهناك قائمة بالأسعار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري عبر لوحة التعاملات المالية:-

-بلغ سعر الدولار نحو 47.84 جنيهًا للشراء، و47.95 جنيهًا للبيع.

-بلغ سعر اليورو 51.23 جنيهًا للشراء، و51.35 جنيهًا للبيع.

-بلغ سعر الجنيه الاسترليني 59.53 جنيهًا للشراء، و59.65 جنيهًا للبيع.

-بلغ سعر الريال السعودي 12.79 جنيهًا للشراء، و12.82 جنيه للبيع.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 28-4-2024

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