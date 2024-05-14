الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز

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السيطرة على حريق داخل جراج بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تمكنت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، من السيطرة على حريق نشب داخل جراج بشارع أمير البحر بجوار مسجد الإسلام بدائرة قسم شرطة محرم بك، دون حدوث إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن الاسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بجراج بشارع أمير البحر بجوار مسجد الإسلام محرم بك دون حدوث إصابات.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وسيارة إسعاف وقوات من الحماية المدنية و5 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وتم السيطرة على الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

وكانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق هائل بشقة سكنية في منطقة سيدي بشر قبلي بحي المنتزة أول، وتفحمت محتويات الشقة بالكامل وإصابة سيدة باختناق، وتم ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق، وسؤال شهود العيان والمصابين عن الحادث.

بلاغ بنشوب حريق

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في شقة بالطابق الثالث بشارع مسجد الأنوار المحمدية خلف شارع 15 سيدي بشر قبلي ووجود مصابين.

انتقال الأجهزة الأمنية

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية وسيارة الإسعاف  ومسؤولي حي المنتزه أول الي مكان الحريق بصحبة و3 سيارات إطفاء، وتم قطع المرافق عن العقار والسيطرة على الحريق.

تفحم محتويات الشقة

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق في شقة بالدور الثالث علوي يسار السلم الصاعد بسبب حدوث ماس كهربائي، وأسفر الحريق عن تفحم محتويات الشقة بالكامل وحدوث حالة اختناق واحدة لسيدة وتم علاجها بواسطة وحدة الإسعاف وتماثلت للشفاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

حريق داخل جراج محرم بك وسط الإسكندرية الحماية المدنية

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