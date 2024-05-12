الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

للنصب على راغبى السفر.. التحقيق مع عاطل لتزويره مستندات رسمية بالإسكندرية 

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت النيابة العامة بالإسكندرية حجز عاطل وآخرين على ذمة التحقيقات، بعد اتهام الأول بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية، للنصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات لفحصها.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بمحافظة الإسكندرية بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية للنصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبص علي المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته علي جهاز حاسب آلى "لاب توب"، وعدد 3 هواتف محمولة "بفحصهم فنيًا تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" وعدد 3 بطاقات دفع إلكترونى منسوبة لبنوك مختلفة يستخدمها المتهم فى تلقى المبالغ المالية المتحصل عليها من عملائه، كما تم ضبط شخص وزوجته لقيامهما بالاتفاق مع المذكور على تزوير محررات رسمية لهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

راغبي السفر التحقيق عاطل لتزوير مستندات رسمية بالاسكندرية النيابة العامة

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