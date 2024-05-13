الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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ميناء الإسكندرية يستقبل 101 ألف طن سلع إستراتيجية

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

انتظمت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامه لميناء الاسكندريه خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج 35 سفينه في 24 ساعة، إلى أرصفه مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجرى حاليًا العمل على شحن وتفريغ 39 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما تم تداول 2068 حاوية مكافئة - خلال 24 ساعة - حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 1178 حاوية مكافئة، بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 890 حاوية بما يشكل 43% تقريبًا في تقارب ملحوظ بين الحاويات الصادرة والواردة.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندريه والدخيلة، فقد تم تداول 101 ألف طن تقريبًا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الإستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

وقد وجه اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

وكانت قد شهدت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندريه خلال الـ24 ساعة الماضية نشاطًا ملحوظًا، حيث تم دخول وخروج 34 سفينة في 24 ساعة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجرى حاليًا العمل على شحن وتفريغ 40 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل، كما تم تداول 3198 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 1997 حاوية مكافئة بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 1201 حاوية.

وفيما يتعلق بحركة تداول  البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة، فقد تم تداول 145 ألف طن تقريبًا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الإستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

وقد وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

ميناء الإسكندرية سلع استراتيجية حركة الملاحة البحرية الجاف والسائل

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