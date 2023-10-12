ميناء الإسكندرية يستقبل 275 ألف طن بضائع مختلفة خلال 48 ساعة

شهدت حركة التداول والملاحه بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، نشاطًا كبيرًا خلال الـ48 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج عدد 49 سفينه في 48 ساعة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليًا العمل على شحن وتفريغ عدد 40 سفينه أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

تداول الحاويات

كما شهدت حركة تداول الحاويات نشاطًا كبيرًا خلال 48 ساعة إذ تم تداول 3951 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة إذ شكلت الحاويات الصادرة 46% تقريبًا من حجم الحاويات المتداولة، وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيله فقد تم تداول 275 ألف طن تقريبًا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

اتباع المعايير البيئة

ووجّه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكل المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكل صوره.