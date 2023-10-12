الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ميناء الإسكندرية يستقبل 275 ألف طن بضائع مختلفة خلال 48 ساعة

ارشيفيه
ارشيفيه

شهدت حركة التداول والملاحه بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، نشاطًا كبيرًا خلال الـ48 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج عدد 49 سفينه في 48 ساعة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليًا العمل على شحن وتفريغ عدد 40 سفينه أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

تداول الحاويات 

كما شهدت حركة تداول الحاويات نشاطًا كبيرًا خلال 48 ساعة إذ تم تداول 3951 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة إذ شكلت الحاويات الصادرة 46% تقريبًا من حجم الحاويات المتداولة، وفيما يتعلق  بحركة تداول  البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيله فقد تم تداول  275 ألف طن تقريبًا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

اتباع المعايير البيئة 

ووجّه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكل المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكل صوره.

ميناء الإسكندرية بضائع مختلفة الإسكندرية الأسكندرية والدخيلة تداول الحاويات والصب الجاف والسلامة والصحة

مواد متعلقة

السجن المشدد 15 سنة لمدرب للاتجار بالمخدرات فى الإسكندرية

السجن المشدد 10 سنوات غيابيا لـ3 موظفين اختلسوا أموال الشركة بالإسكندرية

بسبب خلافات الجيرة.. شقيقان يقتلان ممرضا بمستشفى ناريمان في الإسكندرية

حبس عاطل لترويج كمية كبيرة من الألعاب النارية المحظورة وبيعها بالإسكندرية

بسبب رفع الأذان.. المؤبد لسائق و15 سنة لوالده فى قتل شخص بالإسكندرية

حبس عاطل نصب على المواطنين وأوهمهم بعلاجهم من السحر بالإسكندرية

حبس عاطل أصاب طالبًا بسلاح أبيض لسرقة "توك توك" فى الإسكندرية

انتحلوا صفة رجال شرطة.. حبس 3 عاطلين سرقوا سيارة سجائر بالإسكندرية

الأكثر قراءة

الأردن يرسل أولى المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة

تحقيقات النيابة مع 4 متهمين بسرقة أموال شركة بمدينة نصر: قيدوا المجنى عليها

"الأرصاد": منخفض جوى عميق يضرب البلاد السبت المقبل

كعادتها.. مصر تحاول استعادة الهدوء بين فلسطين وإسرائيل

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقطع الكهرباء عن الأسرى الفلسطينيين لعزلهم عن العالم الخارجى

"الوطنية للانتخابات" تواصل تلقى طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

القس. رفعت فكرى

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.. ومائة عام من الإيثار والعطاء!!

عبد الرحيم طايع

فى مديح العامية المصرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى

جبهة جديدة أم إلهاء.. هل سيدخل حزب الله على خط الحرب مع إسرائيل؟