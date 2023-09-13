الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ميناء الإسكندرية يستقبل 122 ألف طن سلعًا استراتيجية.. وانتظام حركة الملاحة

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

انتظمت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لـ ميناء الإسكندرية خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج عدد 11 سفينة في يوم واحد إلى أرصفة ميناءي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليًا العمل على شحن وتفريغ عدد 36 سفينة أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

انتظام حركة تداول الحاويات 

كما انتظمت حركة تداول الحاويات خلال 24 ساعة إذ تم تداول 1531 حاوية مكافئة، وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بميناءي الإسكندرية والدخيلة، تم تداول 122 ألف طن تقريبًا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة ترانزيت.

توجيهات بمتابعة الرصد 

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان أمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء، وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بالمخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكل صوره.

ميناء الإسكندرية وانتظام حركة الملاحة البحرية سلع استراتيجية تداول الحاويات مينائي الإسكندرية والدخيله

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