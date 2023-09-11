انتظام العمل بميناء الإسكندرية بالتزامن مع التحذيرات من العاصفة «دانيال»

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الاثنين، عن استمرار فتح بوغاز مينائي الدخيلة والإسكندرية، وانتظام حركة الملاحة البحرية، وتداول البضائع وخروج ودخول السفن التجارية، رغم تحذيرات الأرصاد الجوية بتأثر السواحل الشمالية المصرية من السلوم وحتى الإسكندرية بالعاصفة "دنيال" بعد أن ضربت الأراضي الليبية.

اجراءات عاجلة بالتزامن مع العاصفة دانيال

وقرر مسؤولي ميناء الإسكندرية، اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة للتعامل مع التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة والمتوقع أن تضرب أقصى غرب البلاد بالتزامن مع حدوث عاصفة دانيال.

كما وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

تعليمات لمواجهة العاصفة

وشدد “شاهين” على المتابعة المستمرة لحالة الطقس وتحديث الرصدات الجومائية بشكل منتظم والتنبيه على التوكيلات الملاحية والتأكيد على ربابنة السفن باتخاذ الإجراءات الإحترازية، ومتابعة جميع السفن المتواجدة بنطاق مينائي الأسكندرية والدخيلة ردارياً ولاسلكياً وباستخدام أحدث أجهزة التتبع والإتصال الإلكترونية ببرج الإرشاد وإستعداد الوحدات البحرية التابعة لهيئة الميناء من قاطرات ولنشات إرشاد للتحرك السريع في حالة الحاجة.

مراكز العمليات تستعد لتلقي بلاغات

ووجه رئيس مجلس إدارة الهيئة، مركز العمليات بالميناء بالاستعداد لتلقي البلاغات والإخطارات على مدار الساعة يوميًا، والتأكد من إحكام رباط السفن على الأرصفة.