ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة العملاقة "SABAEK" بحمولة 100 ألف طن قمح

لأول مرة..

استقبلت الهيئة العامة لـ ميناء الإسكندرية، سفينة النقل العملاقة SABAEK، حيث تم تراكيها على رصيف 92 بميناء الدخيلة وجارٍ حاليًا العمل على تفريغ حمولتها.

يذكر أن السفينة SABAEK ترفع العلم البنمي برقم التسجيل IMO 9240433 ويصل طولها إلى 250 مترًا بعرض 44.04م، وبغاطس يصل إلى حوالي 14.م بحمولة 100 ألف طن قمح تقريبًا.

إجراءات استباقية

وقامت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية فور تلقيها الإخطار بأنه من المخطط للسفينة العملاقة SABAEK الرسو بالميناء باتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لذلك قبل إبحار السفينة من ميناء المغادرة في روسيا، حيث تم دراسة تخطيط التراكي وتحديد للأرصفة التي تسمح باستقبال هذه النوعية من السفن ذات الغواطس الكبيرة خاصة وأن هيئة ميناء الإسكندرية تنفيذًا لتوجيهات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قد سبق وأن قامت بعدة مشروعات ضخمة لتكريك وتعميق الممر الملاحي ودائرة الدوران باعماق تصل إلى 20م تقريبا لتستوعب مثل هذا الطراز من السفن.

كما تم العمل على صيانة وتطوير الأرصفة بمينائيِّ الإسكندرية والدخيلة، بالإضافة إلى ما يتم إنشاءه حاليًا من أرصفة ومحطات تخصصية على أعلى مستوى طبقًا للمعايير العالمية والموافقة مع الاشتراطات البيئة الدولية، فضلًا على تحديث وتطوير أسطول الميناء من الوحدات البحرية من قاطرات ولنشات إرشاد ولنشات حماية البيئة.

تقديم الدعم الفني

وفي هذا السياق، وجَّه اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إدارات الحركة والخدمات البحرية بالعمل على تيسيير تراكي السفينة العملاقة SABAEK وتقديم كل وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة أطقم الأرشاد والوحدات البحرية بأعلى قدر من الإحترافية والكفاءة واللذين اتخذوا كل الإجراءات التي من شأنها تأمين ملاحة السفينة منذ وصلوها إلى نطاق الميناء مرورًا بالممر الملاحي ووصولًا إلى تراكيها ورباطها، والذي تم ليلاً على الرصيف المخصص، لا سيما وأن هذه السفينة تعد أكبر سفينة غلال يتم إستقبالها في ميناء الأسكندرية وكذا المتابعة والمراقبة من خلال المنظومات المتقدمة الفنية ببرج الإرشاد.

تفريغ حمولة السفينة

كما صدرت توجيهاته إلى الإدارة المركزية لميناء الدخيلة بالإشراف الكامل عالى كافة العمليات ذات الصلة بتفريغ السفينة بميناء الدخيلة وتذليل كافة العقبات مع إلتزام الشركة المفرغة باستخدام أحدث المعدات ذات الكفاءة وكذا الإلتزام بالمعدلات المعيارية للتفريغ بالتعاون مع إدارات حركة البضائع والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية والبيئة فضلا عن المتابعة المستمرة من مركز عمليات الهيئة.