الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

عاجل| شوبير يكشف موقف تريزيجيه من العودة إلى الأهلى فى الميركاتو الصيفى

تريزيجيه
تريزيجيه

ارتبط اسم اللاعب محمود حسن تريزيجيه، نجم فريق طرابزون سبور التركي والمنتخب الوطني، بالعودة إلى الأهلى خلال فترة الميركاتو الصيفى المقبل.

وقال الإعلامي أحمد شوبير، حارس الأهلى الأسبق، عبر "راديو أون سبورت إف إم": "ما تردد حول عودة تريزيجيه إلى القلعة الحمراء، لا أساس له من الصحة، والإدارة لم تفكر مطلقًا في الدخول في مفاوضات مع نادي طرابزون التركي".

وأضاف شوبير: "تريزيجيه لم يفكر في ختام مشواره الاحترافي حتى الآن، لكي يقرر العودة إلى الأهلي كما تردد".

وشارك تريزيجيه في خسارة فريقه طرابزون سبور أمس السبت أمام سامسون سبور، بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب الأخير، في إطار منافسات الجولة الـ 35 ببطولة الدوري التركي.

ويحتل طرابزون المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 58 نقطة، وبفارق 31 نقطة كاملة عن الوصيف "فتربخشة" صاحب الـ 84 نقطة، فيما يفصله عن صاحب المركز الرابع "بشكتاش"، 54 نقطة.

وخاض طرابزون حتى الآن 35 مباراة في مسابقة الدوري التركي، حقق الفوز في 18 مواجهة وتعادل في 4 وخسر 13 مرة، وسجل لاعبوه 61 هدفا وسكن شباكهم 48 هدفا.

أرقام تريزيجيه مع طرابزون سبور ومنتخب مصر

وشارك تريزيجيه مع طرابزون سبور هذا الموسم في 26 مباراة في مختلف المسابقات، بإجمالي 1706 دقائق لعب، نجح خلالها في تسجيل 11 هدفا بينها 10 أهداف في الدوري، وقدم 5 تمريرات حاسمة لزملائه، جميعها في الدوري التركي.

وانضم تريزيجيه البالغ من العمر 29 عاما، إلى صفوف طرابزون سبور في 4 يوليو 2022، وينتهي عقده في 30 يونيو 2026،

وتبلغ قيمته السوقية 9 ملايين يورو، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

وإجمالا نجح تريزيجيه خلال مسيرته الكروية التي شملت  342 مباراة مع مختلف الأندية بإجمالي 23380 دقيقة، في إحراز 79 هدفا وصناعة 56 تمريرة حاسمة لزملائه، فيما خاض مع المنتخب الوطني 72 مباراة بمختلف البطولات بإجمالي 4985 دقيقة لعب، واستطاع خلالها أن يسجل 16 هدفا، ويصنع 9 آخرين لزملائه.

ويعد اللاعب من الركائز الأساسية في صفوف منتخب الفراعنة إذ يعد الرجل الثاني بعد الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

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