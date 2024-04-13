السبت 13 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

مدرب طرابزون سبور يكشف سبب استبدال تريزيجيه في مباراة سيفاس

محمود تريزيجيه
محمود تريزيجيه

كشف عبد الله أفجي، المدير الفني لفريق طرابزون سبور التركي، السبب وراء تغيير الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه في مباراة فريقه أمام سيفاس سبور.

وخسر طرابزون سبور أمام سيفاس سبور بهدف دون رد في الجولة 32 من بطولة الدوري التركي.

وشارك تريزيجيه في بداية المباراة قبل أن يتم استبداله بين شوطي المباراة.

وأكد أفجي، في تصريحات صحفية عقب المباراة، أن تغيير تريزيجيه كان بسبب الإصابة وعدم قدرته على استكمال المباراة.

وأضاف: "بدأنا المباراة بالطريقة الجيدة التي أردناها لكن كان ينبغي علينا أن نتحلى بسرعة التمرير ومحاولة الاستفادة من الفرص المتاحة".

وتابع: " في الشوط الثاني لم تكن الأمور جيدة وكنا الطرف الأضعف وكنا بحاجة أن نكون أكثر قوة بينما كان منافسنا أكثر مرونة مقارنةً بنا".

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