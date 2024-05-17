الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السعودية تعلن دعم مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

انطلقت اليوم الجمعة، أعمال اجتماع المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو في دورته الـ27 برئاسة المملكة العربية السعودية التي تستضيف المؤتمر في مدينة جدة.

ورحب الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم - في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير التعليم السعودي نائب رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم يوسف بن عبدالله البنيان - بالوزراء رؤساء اللجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في الدول العربية، والوفود العربية المشاركة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وخلال الاجتماع، جرت مراسم تسليم جمهورية العراق رئاسة المؤتمر العام في دورته الجديدة الـ27 للمملكة العربية السعودية، التي تستمر حتى مايو 2026، بعد انتهاء فترة الدورة 26 التي استمرت لعامين برئاسة جمهورية العراق.

وألقى "البنيان" كلمة، قال فيها: "من مدينة التاريخ والتراث والفنون والحضارة الإسلامية، نسعد باستضافة المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) في مدينة جدة، الذي يأتي تتويجًا للجهود الكبيرة التي تقودها المملكة العربية السعودية مع شركائها في المنظمة، في ظل دعم غير محدود من قيادتنا الرشيدة، وانعكاسًا للتعاون المثمر الذي يترجم التزامنا جميعًا بتحقيق الأهداف والغايات الإنسانية والتنموية المشتركة".

وأكد دعم المملكة الكامل والثابت للموقف الإنساني والأخوي لقطاع غزة، وذلك ضمن إطار التعاون والتضامن العربي، مشيرًا إلى أن هذا الدعم إحدى أولويات المملكة الإنسانية والتنموية، لتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية، كما يعد جزءًا من رؤية المملكة الراسخة في دعم القضايا الإنسانية والإسلامية.

دعم السعودية لترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو

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وأكد دعم المملكة العربية السعودية لترشيح الدكتور خالد  العناني مرشح جمهورية مصر العربية لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو؛ وهو المرشح العربي الوحيد لهذا المنصب حيث تعد المملكة هذا الترشيح فرصة مهمة التعزيز الدور العربي في خدمة القطاعات الثقافية والتعليمية والعلمية على المستوى الدولي، كما حث بقية الدول الأعضاء في المنظمة على دعم مرشح جمهورية مصر العربية لهذا المنصب المهم، آملًا أن يكون هذا الدعم جماعيًا ومتبادلًا لتعزيز الحضور العربي في المشهد الدولي.

وخلال أعمال المؤتمر، ألقى وزير التربية العراقي -رئيس الدورة الـ26- الدكتور إبراهيم الجبوري كلمة سلط فيها الضوء على المنجزات المتحققة في الدورة السابقة، والبرامج المتنوعة الرامية إلى مد جسور الحوار والتعاون بين الثقافة العربية ومثيلاتها الأخريات من جميع أنحاء العالم.

من جهته استهل مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" الدكتور محمد ولد أعمر كلمته بشكر خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، على استضافة المؤتمر العام في مدينة جدة، آملًا أن تكون هذه الدورة محطة بارزة للعمل الذي يعزز دور ومكانة المنظمة لتواصل رسالتها بكل كفاءة واقتدار.

وعرض أبرز البرامج والمبادرات والمشروعات التي نفذتها المنظمة بين الدورتين 26 - 27 للمؤتمر العام مع المنظمات العالمية مثل منظمة اليونسكو، وأعمال القمة العربية في جمهورية الجزائر، والقمة الفرانكفونية، والمؤتمر الثالث عشر لوزراء التربية والتعليم العرب في الرباط، والمؤتمر الدولي لتعليم الكبار أيضًا في المغرب.

وفي كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط التي ألقتها المشرفة على قسم المنظمات العربية في جامعة الدول العربية الدكتورة علا البدر، أكدت أهمية التعاون العربي في الارتقاء بالثقافة والتراث والعلوم، ودعم الجهود الرامية إلى دعم قضايا الثقافة والتنسيق المشترك بين الدول العربية الأعضاء لرفع مستوى الموارد البشرية في البلاد العربية، والنهوض بأسباب التطوير التربوي والثقافي والعلمي والبيئي والاتصالي فيها.

وحملت كلمات رؤساء الوفود العربية عدة مضامين في أهمية دعم القضية الفلسطينية، وإدانة واستنكار ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تهجير، وما تشهده الآثار الفلسطينية من تدمير، كما تناول المؤتمر أهمية دعم الثقافة والتربية والابتكار والعلوم في الوطن العربي، كما شهدت مداخلات ورؤى عددٍ كبيرٍ من مسئولي الثقافة في العالم العربي، سواء حضوريًا أو عن بُعد، في إطار تعزيز حوار عالمي حول دور الثقافة والتربية والعلوم في التنمية المستدامة بالوطن العربي.

المملكة العربية السعودية الالكسو مدينة جدة وزير الثقافة السعود غزة مرشح جمهورية مصر العربية مدير عام منظمة اليونسكو

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