الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعدى على ممرض بـ"مطواه".. مشاجرة داخل مستشفى بكوم أمبو والأمن يتدخل

طعن بسلاح أبيض -
طعن بسلاح أبيض - ارشيفية

شهدت مستشفى كوم أمبو شمال محافظة أسوان، واقعة التعدى على ممرض بسلاح أبيض من مريض داخل المستشفى بعد وقوع مشاجرة بينهم. 

 

وتمكن رجال المباحث بمركز شرطة كوم أمبو شمال أسوان، من القبض على 3 مواطنين بعد التعدي علي ممرض بمطواة داخل المستشفى التابعة لدائرة المركز.

 

تفاصيل الواقعة 

وترجع التفاصيل عندما تلقى مأمور مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، من نقطة المستشفي التابعة لدائرة المركز يفيد بقيام مريض بالتعدي علي ممرض بسلاح أبيض "مطواة"، وذلك بعد وقوع مشاجرة بين الممرض والمريض كما تدخل مرافقو المريض ليتم الاعتداء على الممرض بالسلاح الأبيض. 


وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث بمركز شرطة كوم أمبو إلى المستشفى وتمكنت من فض مشاجرة وقعت بين الممرضين و3 أشخاص، وتم القبض على أطراف المشاجرة وتم اصطحابهم إلى نقطة المستشفى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وتبين أن أسباب نشوب المشاجرة وقوع مشادة كلامية بين المريض والممرض أثناء محاولة تقديم العلاج، وتطورت للتشابك وقيام المصاب بالتعدي علي الممرض بسلاح أبيض "مطواة".


وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة. 

القبض على مواطنين مشاجرة التعدى على ممرض مستشفى مركز كوم أمبو سلاح أبيض

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