محافظ أسوان: تركيب البازلت الناتج من تطوير ميدان المحطة بالشوارع الداخلية

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مواصلة أعمال تركيب بلاطات البازلت المستخرجة من ميدان المحطة، واستغلالها في رصف الشوارع الجانبية والداخلية وسط المدينة، والتي لا يتجاوز عرضها 5 أمتار، ولا يوجد بها حركة مركبات كثيفة، وذلك استكمالًا لخطة التطوير والتجميل الجاري تنفيذها لتسهيل وتيسير حركة المواطنين، وإضفاء الشكل الجمالي، وتحسين ورفع كفاءة الشوارع والميادين؛ تحقيقًا لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أنه بالتوازى مع ذلك يتم تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكل القطاعات، وذلك بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، كل في نطاق عمله.

من جهته، أوضح المهندس أحمد الملواني، مدير عام مديرية الطرق والنقل، أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان، يتم الاستثمار الأمثل لبلاطات البازلت من خلال تركيبها بالشوارع الداخلية والجانبية بالمدينة، ومنها شوارع منطقة النبقة، وتستكمل تباعًا بباقى الشوارع الأخرى، لتتكامل مع ما تم تركيبه من بلاطات الإنترلوك للحفاظ على المنظر الجمالي، لافتًا إلى أنه يتواكب مع ذلك العمل على قدمٍ وساق للانتهاء من الخطة العامة للرصف للعام الحالي 2024/ 2023، والتي تجاوزت الـ85%.