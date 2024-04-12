الدوري التركي: تريزيجيه يشارك في خسارة طرابزون سبور أمام سيفاس

شارك المصري محمود حسن تريزيجيه في خسارة فريقه طرابزون سبور أمام سيفاس سبور في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، في إطار منافسات الجولة 32 من الدوري التركي.

وخسر طرابزون سبور أمام سيفاس سبور بهدف سجله كوينسي مينيج في الدقيقة 52 من عمر المباراة التي انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي.

وشارك المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه في المباراة كأساسي رفقة طرابزون سبور، وخرج بين الشوطين.

وارتفع رصيد سيفاس سبور عند 44 نقطة في المركز السابع، بينما توقف رصيد طرابزون سبور عند 52 نقطة في المركز الثالث.