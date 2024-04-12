الجمعة 12 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الدوري التركي: تريزيجيه يشارك في خسارة طرابزون سبور أمام سيفاس

طرابزون سبور وسيفاس
طرابزون سبور وسيفاس سبور

شارك المصري محمود حسن تريزيجيه في خسارة فريقه طرابزون سبور أمام سيفاس سبور في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، في إطار منافسات الجولة 32 من الدوري التركي.

وخسر طرابزون سبور أمام سيفاس سبور بهدف سجله كوينسي مينيج في الدقيقة 52 من عمر المباراة التي انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي.

وشارك المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه في المباراة كأساسي رفقة طرابزون سبور، وخرج بين الشوطين.

وارتفع رصيد سيفاس سبور عند 44 نقطة في المركز السابع، بينما توقف رصيد طرابزون سبور عند 52 نقطة في المركز الثالث.

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