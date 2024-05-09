الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لم تفعلها معلمة.. مفاجآت حول تشويه وجه طالبة بـ"مياه مغلية" في مدرسة بفيصل

كارولين
كارولين

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مفاجآت بشأن التحقيق مع المعلمة التي ألقت مياهًا مغلية على طالبة داخل مدرسة خاصة بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة.

txt

"صحة الإسماعيلية": بدء العمل بعيادة العلاج الطبيعى بـ"حميات التل الكبير" للفترة المسائية

مفاجآت جديدة حول الواقعة

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن هذه المدرسة تتبع مدارس 30 يونيو، لذلك يتم التحقيق من جهة الوزارة، مشيرة إلى أن الوزارة أرسلت لجنة إلى المدرسة اليوم، وتم الكشف أن المتسببة في ذلك ليست معلمة، ولكنها إدارية، وألقت المياه دون قصد إيذاء الطالبة.

وأشارت إلى صدور قرار بوقف الإدارية المتهمة في الواقعة عن العمل، وسيتم عرض نتائج التحقيقات على الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الأحد المقبل، لافتة إلى أن حالة الطفلة الصحية ليست بهذا السوء الذي يروج على السوشيال ميديا.

استهتار مدرسة يحرق تلميذة

كان قد تسبب استهتار معلمة داخل مدرسة خاصة في منطقة فيصل بالجيزة في كارثة حقيقية، فقد شوهت المعلمة وجه طالبة بالصف السادس الابتدائي بعد إلقاء مياه مغلية فوقها.

قالت والدة الطالبة كارولين مرقس، في الصف السادس الابتدائي، إن ابنتها "كارولين" كانت واقفة في فناء المدرسة مع صديقتها وتفاجأت بسقوط مياه مغلية على رأسها من الدور الأول، حيث كانت المعلمة تلقي هذه المياه ولا تلتفت إذا كان هناك طلاب في الفناء أم لا.

وأضافت والدة الطالبة، في تصريحات لـ"الدستور": حدث لابنتى تشوهات في الوجه والرأس وحروق من الدرجة الثانية، وحررت محضرًا في قسم شرطة العمرانية.

وتابعت والدة الطفلة، خلال تصريحاتها: سأخذ حقي بالقانون من هذه المعلمة المستهترة بأرواح طلاب المدرسة، وأناشد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لأخذ حق ابنتي، فكل ما أريده الآن أن يعود وجه ابنتى إلى طبيعته وأن تشفى.

تعليم 17 فصلا تعليميا كارولين سكب ماء مغلي على جسدها استهتار مدرسة

مواد متعلقة

قائمة إجازات شهر مايو الأسبوعية والرسمية المتبقية في عام 2024

مدير "تعليم الجيزة" يتفقد امتحانات النقل ويوجه بعزل أى حالة مرضية

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

"أوفى" فى امتحان اللغة العربية للأول الثانوى بالجيزة تُثير الجدل.. ومعلم يفجّر مفاجأة

جامعة بنها الأهلية تنظم ورشة عمل حول "بنك المعرفة المصري"

"طبيب القلب مات بالقلب".. من هو صاحب الوجه البشوش "شريف نايل"؟

نماذج الوزارة الاسترشادية للصف السادس الابتدائي 2024

وقف الإجازات ومنع الموبايل.. تفاصيل استعدادات "تعليم الجيزة" لامتحانات الترم الثاني

الأكثر قراءة

عاجل|أحمد شوبير يُفجّر مفاجأة بشأن مستقبل على معلول مع الأهلى

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

لم تفعلها معلمة.. مفاجآت حول تشويه وجه طالبة بـ"مياه مغلية" في مدرسة بفيصل

مصرع شخص على يد زوج شقيقته.. ووفاة الأب عقب دفن نجله بالمنوفية

قفزت من البلكونة بسبب الحب.. النيابة تطلب تحريات المباحث حول مقتل طفلة بالسلام

مهمة اتحاد القبائل العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى فى القاهرة لترؤس اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 216 للعدوان.. 113 ألف شهيد ومصاب فى الحرب على غزة

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس