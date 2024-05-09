لم تفعلها معلمة.. مفاجآت حول تشويه وجه طالبة بـ"مياه مغلية" في مدرسة بفيصل

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مفاجآت بشأن التحقيق مع المعلمة التي ألقت مياهًا مغلية على طالبة داخل مدرسة خاصة بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة.

مفاجآت جديدة حول الواقعة

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن هذه المدرسة تتبع مدارس 30 يونيو، لذلك يتم التحقيق من جهة الوزارة، مشيرة إلى أن الوزارة أرسلت لجنة إلى المدرسة اليوم، وتم الكشف أن المتسببة في ذلك ليست معلمة، ولكنها إدارية، وألقت المياه دون قصد إيذاء الطالبة.

وأشارت إلى صدور قرار بوقف الإدارية المتهمة في الواقعة عن العمل، وسيتم عرض نتائج التحقيقات على الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الأحد المقبل، لافتة إلى أن حالة الطفلة الصحية ليست بهذا السوء الذي يروج على السوشيال ميديا.

استهتار مدرسة يحرق تلميذة

كان قد تسبب استهتار معلمة داخل مدرسة خاصة في منطقة فيصل بالجيزة في كارثة حقيقية، فقد شوهت المعلمة وجه طالبة بالصف السادس الابتدائي بعد إلقاء مياه مغلية فوقها.

قالت والدة الطالبة كارولين مرقس، في الصف السادس الابتدائي، إن ابنتها "كارولين" كانت واقفة في فناء المدرسة مع صديقتها وتفاجأت بسقوط مياه مغلية على رأسها من الدور الأول، حيث كانت المعلمة تلقي هذه المياه ولا تلتفت إذا كان هناك طلاب في الفناء أم لا.

وأضافت والدة الطالبة، في تصريحات لـ"الدستور": حدث لابنتى تشوهات في الوجه والرأس وحروق من الدرجة الثانية، وحررت محضرًا في قسم شرطة العمرانية.

وتابعت والدة الطفلة، خلال تصريحاتها: سأخذ حقي بالقانون من هذه المعلمة المستهترة بأرواح طلاب المدرسة، وأناشد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لأخذ حق ابنتي، فكل ما أريده الآن أن يعود وجه ابنتى إلى طبيعته وأن تشفى.