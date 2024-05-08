مدير "تعليم الجيزة" يتفقد امتحانات النقل ويوجه بعزل أى حالة مرضية

قالت مديرية التربية والتعليم فى الجيزة إنه بناء على تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، اللواء أحمد راشد محافظ الإقليم، في اليوم الأول لامتحانات النقل، تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم، امتحانات النقل باللجان، وحجرات الكنترول بالمدارس وشيتات الرصد.

تفقد “سلومة” لجان مدرسة العجوزة الثانوية الإعدادية بنات، وكان في استقباله حنان موسى مدير عام الإدارة، كذلك تابع مدرستي هدى شعراوي الإعدادية بنات، والمدينة الجامعية النموذجية الابتدائية المشتركة التابعتين لإدارة الدقي التعليمية، وكان في استقباله هالة كمال مدير عام الإدارة.

وواصل جولته بمتابعة مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية التابعة لإدارة جنوب الجيزة وكان فى استقباله مديرها عصام عبيد، وخلال متابعاته تفقد لجان الامتحانات وتحاور مع الطلاب حول تقييمهم للامتحان.

وأكد على أن غرفة العمليات بالمديرية تتواصل مع غرف عمليات الإدارات التعليمية وتعمل على مدار اليوم لحل أي مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فورًا.

وشدد بعدم اصطحاب الهاتف المحمول حتى وإن كان مغلقا حتى لا يتعرض الطالب للمسائلة القانونية وإلغاء امتحانه، كما نبه على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس وتنظيف دورات المياه يوميًا وعقب الانتهاء من أداء الامتحان.

وتابع غرف العزل وتأكد من وجود الزائرة الصحية، منبها بعزل أي حالة مريضة ، ومتابعة اللجان الخاصة بهم ، كما توجه لمتابعة اللجان الخاصة بالطلاب المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية، وتابع حجرات الكنترولات وأكد على ضرورة الدقة فى التصحيح والانتهاء منه أولا بأول.

وقد أثنى على الأداء المميز بالإدارات التى تمت زيارتها وأشاد بالجهد المبذول وأعرب عن تقديره للنظام والانضباط داخل اللجان وخارجها من مديرى المدارس والسادة المعلمين والخدمات المعاونة بالمدارس

وقد أدى، اليوم طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، وطلاب الصف الخامس، وطلاب الصف الأول الإعدادي مادتي اللغة العربية والخط، وطلاب الصف الأول الثانوي العام امتحان مادة اللغة العربية.

وفى سياق متصل وبعد جولات توجه لمتابعة سير العملية الامتحانية بالإدارات السابق ذكرها فقد باشر سيادته عمله بمتابعة غرف عمليات الإدارات التعليمية من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية من خلال شبكة الكونڤرانس.