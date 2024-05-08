الأربعاء 08 مايو 2024
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اقتصاد

كريم عادل: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر يعزز التنمية الاقتصادية

الدكتور كريم عادل
الدكتور كريم عادل

قال الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية. 

وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه على الرغم من الفوائد الكبيرة لزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، إلا أنه من المهم أيضًا أن تتبع الحكومة سياسات اقتصادية حكيمة وفعالة لضمان استخدام هذه الاحتياطات بشكل مستدام وفعال، حيث يجب أن تكون هذه الاحتياطات محفوظة ومستثمرة بشكل صحيح لتحقيق العوائد الأمثل وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وأشار إلى أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي تعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز القدرة التنافسية والاستقرار الاقتصادي لمصر، وتساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، من خلال الحفاظ على مستويات الاحتياطي النقدي الأجنبي الكافية واستخدامها بشكل فعال، يمكن لمصر تعزيز مكانتها كاقتصاد ناشئ ومستقر على الساحة العالمية وتحقيق التنمية المستدامة على المدى البعيد.

وأوضح أنه بالنظر إلى التحديات التي تواجه مصر، مثل تقلبات أسعار النفط العالمية، تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، يصبح الاحتياطي النقدي الأجنبي أكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ يعتبر الاحتياطي النقدي الأجنبي الكافي عاملًا حاسمًا في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وتقليل تأثير الصدمات الاقتصادية الخارجية.

وأكد أنه يجب على الحكومة المصرية أن تواصل سياساتها الاقتصادية التي تهدف إلى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بشكل مستدام ومستقر. ينبغي أن تعمل الحكومة على تعزيز الصادرات، تحفيز الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الاستدامة المالية للبلاد من خلال تنويع مصادر العملات الأجنبية وتعزيز القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

وأوضح عادل، أنه بالاعتماد على سياسات اقتصادية مستدامة وفعالة، وباستخدام الاحتياطي النقدي الأجنبي بشكل حكيم، يمكن لمصر تعزيز مكانتها كاقتصاد قوي ومستقر في المنطقة وعلى الساحة العالمية. ومن المهم أيضًا تعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين وتبادل الخبرات والمعرفة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

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