الأربعاء 08 مايو 2024
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تحقيقات ومتابعات

"أوفى" فى امتحان اللغة العربية للأول الثانوى بالجيزة تُثير الجدل.. ومعلم يفجّر مفاجأة

مهتدى سلطان
مهتدى سلطان

أثار سؤال في امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي بمحافظة الجيزة، "اختر مضاد كلمة أوفى، من اختيارات: أتم- أشمل- أبعد- أنقص"، جدلًا كبيرًا بين أولياء الأمور والطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسم مهتدي سلطان، كبير معلمي اللغة العربية بالقاهرة، الجدل المثار حول مضاد كلمة "أوفي"، الذي ورد في امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوي في محافظة الجيزة إدارة العجوزة، اليوم الأربعاء.

وقال "سلطان"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"،  إن "السؤال ليس صعبًا ولا يستدعي التوتر النفسي؛ لأن الاختيارات واضحة، لكن يوجد خطأ بسيط وهو أن واضع السؤال كان الأصح أن يقول مرادف وليس مضاد".


وأوضح أن "مضاد الكلمات التي في الاختيار، أشمل المضاد أخص، أبعد المضاد أقرب، أنقص المضاد أكمل أو أوفى حقه"، متابعًا "على هذا يكون مضاد أوفى أتم وهذا ليس صحيحًا، ولكن الصح أن يكون السؤال مرادف كلمة أوفى وليس مضادا؛ لأن مرادف كلمة أوفى بمعنى أتم ولكن لو كان المطلوب المضاد لكلمة أوفى فعل يكون الاختيار بمعنى أنقص".


ولفت إلى أنه "غالبا إدارة التعليم ستراعي هذا السؤال رغم الخطأ الكتابي".

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