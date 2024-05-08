في 4 محافظات.. جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني 2024

مع بدء ماراثون الامتحانات اليوم يحرص الطلاب وأولياء أمورهم على معرفة جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني 2024 عبر جوجل، حيث ترتفع معدلات البحث عن جدول الامتحانات في الفصل الدراسي الثاني، وذلك تزامنًا مع بدء الامتحانات.

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني 2024

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني 2024 في جميع المحافظات.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2024

تستعد مديريات التربية والتعليم في كافة المحافظات، بعقد امتحانات الصف الثاني الإعدادي لعام 2024 في الفصل الدراسي الثاني في العام الدراسي الحالي، بدء من اليوم الأربعاء الموافق 8 من مايو 2024.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2024 القاهرة

يوم الأربعاء الموافق 8 من مايو 2024: امتحان مادة (اللغة الإنجليزية).

يوم الخميس الموافق 9 من مايو 2024: امتحان مادة (اللغة العربية والإملاء والخط العربي).

يوم السبت الموافق 11 من مايو 2024: امتحان مادة (العلوم).

يوم الأحد الموافق 12 من مايو 2024: امتحان مادة (الجبر).

يوم الاثنين الموافق 13 من مايو 2024: امتحان مادة (الدراسات الاجتماعية).

يوم الثلاثاء الموافق 14 من مايو 2024: امتحان مادة (الهندسة).

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2024 الجيزة

يوم الخميس الموافق 9 من مايو 2024: امتحان (اللغة العربية والخط).

يوم الأحد الموافق 12 من مايو 2024: امتحان (اللغة الإنجليزية - امتحان الجبر والإحصاء).

يوم الثلاثاء الموافق 14 من مايو 2024: امتحان (الهندسة - امتحان العلوم).

يوم الخميس الموافق 16 من مايو 2024: امتحان (الدراسات الاجتماعية).

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2024 القليوبية

يوم السبت الموافق 11 من مايو 2024: امتحان (اللغة العربية والخط والإملاء - امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات).

يوم الأحد الموافق 12 من مايو 2024: امتحان (الهندسة - امتحان التربية الفنية).

يوم الأثنين الموافق 13 من مايو 2024: امتحان (الجبر والإحصاء).

يوم الثلاثاء الموافق 14 من مايو 2024: امتحان (اللغة الأجنبية - امتحان الدراسات الاجتماعية).

يوم الأربعاء الموافق 15 من مايو 2024: امتحان (العلوم - امتحان التربية الدينية).

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