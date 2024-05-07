الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أرقام جلوس الدبلومات الفنية وموعد امتحانات الدبلوم

امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية

تستعد وزارة التربية والتعليم لإعلان أرقام جلوس الدبلومات الفنية  مع نهاية الاسبوع الجاري، بالتزامن مع قرب الامتحانات التي يؤديها طلاب الدبلومات الفنية نهاية مايو الجاري وتستمر شهر كامل، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي رابط أرقام جلوس الدبلومات الفنية  وموعد امتحانات الدبلوم.

رابط أرقام جلوس الدبلومات الفنية  

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أرقام جلوس الدبلومات الفنية اعتبارًا من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٥/٩ في إطار استعداد الوزارة إلى اجراء امتحانات الدبلومات الفنية،  على أن يتم تسليم لجان الإدارة تشكيل رؤساء ومراقبين أوائل لجان سير الامتحان والتكاليف الخاصة بهم من لجنة الإدارة المركزية يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٥/١٢، كما سيتم تسليم مندوبى المدارس التكاليف الخاصة بكافة المنتدبين لأعمال سير الامتحان يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/١٥.

ويستطيع طلاب الدبلومات الاستعلام عن أرقام جلوس الدبلومات الفنية  من خلال موقع وزارة التربية والتعليم: مركز المعلومات

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 ورابط أرقام الجلوس

متى تبدأ امتحانات الدبلومات الفنيه 2024؟

وحددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الثانوية الفنية، والتي تبدأ يوم 25 مايو القادم وتستمر الامتحانات حتى يوم 6 يونيو 2024، ذلك بالنسبة للامتحانات التحريرية.

txt

تعرف على جدول امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائى فى سوهاج

txt

جدول امتحانات ثانوية عامة 2023 – 2024

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 pdf

 وأعلن د.رضا حجازي جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في جميع التخصصات التي تتضمن (تجاري - زراعي - فندقي)، نظام 3 و5 سنوات، كما أصدر الوزير قرار وزاري بتولي الدكتور محمد موسى عمارة رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، والدكتور عمرو بصيلة نائبًا لرئيس عام الامتحانات، وجاء جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024  كالتالي: 

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024
أرقام جلوس الدبلومات الفنية وزارة التربية والتعليم مركز المعلومات امتحانات الدبلومات الفنية موعد امتحانات الثانوية الفنية جدول امتحانات الدبلومات رضا حجازي

الأكثر قراءة

عاجل.. متحدث الحكومة يكشف تفاصيل تعديل خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة (فيديو)

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

"شيطانة كفر البطيخ".. كيف خططت سيدة للانتقام من شقيق زوجها بعد كشف خيانتها؟

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

مفاجأة.. صلح ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى من الجزء الثانى لـ"صاحبة السعادة"

"كاف" يعلن حكام نهائى إفريقيا بين الأهلى والترجى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟

كواليس سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح ومخططاته لإغلاق شريان حياة غزة