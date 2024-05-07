تستعد وزارة التربية والتعليم لإعلان أرقام جلوس الدبلومات الفنية مع نهاية الاسبوع الجاري، بالتزامن مع قرب الامتحانات التي يؤديها طلاب الدبلومات الفنية نهاية مايو الجاري وتستمر شهر كامل، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي رابط أرقام جلوس الدبلومات الفنية وموعد امتحانات الدبلوم.

رابط أرقام جلوس الدبلومات الفنية

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أرقام جلوس الدبلومات الفنية اعتبارًا من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٥/٩ في إطار استعداد الوزارة إلى اجراء امتحانات الدبلومات الفنية، على أن يتم تسليم لجان الإدارة تشكيل رؤساء ومراقبين أوائل لجان سير الامتحان والتكاليف الخاصة بهم من لجنة الإدارة المركزية يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٥/١٢، كما سيتم تسليم مندوبى المدارس التكاليف الخاصة بكافة المنتدبين لأعمال سير الامتحان يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/١٥.

ويستطيع طلاب الدبلومات الاستعلام عن أرقام جلوس الدبلومات الفنية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم: مركز المعلومات.

متى تبدأ امتحانات الدبلومات الفنيه 2024؟

وحددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الثانوية الفنية، والتي تبدأ يوم 25 مايو القادم وتستمر الامتحانات حتى يوم 6 يونيو 2024، ذلك بالنسبة للامتحانات التحريرية.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 pdf

وأعلن د.رضا حجازي جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في جميع التخصصات التي تتضمن (تجاري - زراعي - فندقي)، نظام 3 و5 سنوات، كما أصدر الوزير قرار وزاري بتولي الدكتور محمد موسى عمارة رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، والدكتور عمرو بصيلة نائبًا لرئيس عام الامتحانات، وجاء جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 كالتالي: