الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024

الصف الثالث الاعدادي
الصف الثالث الاعدادي 2024

يبحث أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2024، عبر محرك البحث جوجل جدول امتحانات الشهادة الإعدادية، وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي للصف الثالث الإعدادي في كافة المحافظات وجاءت كالتالي:

 

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة 2024


الخميس 16 مايو: امتحان اللغة العربية.
السبت 18 مايو: امتحان الدراسات الاجتماعية.
الأحد 19 مايو: امتحاني اللغة الأجنبية والكمبيوتر.
الاثنين 20 مايو: امتحان العلوم.
الثلاثاء 21 مايو: امتحاني الجبر والتربية الفنية.
الأربعاء 22 مايو: امتحان الهندسة.


جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 محافظة الجيزة


السبت 18 مايو: امتحان اللغة العربية.
الأحد 19 مايو: امتحاني الجبر والكمبيوتر.
الاثنين 20 مايو: امتحان الهندسة.
الثلاثاء 21 مايو: امتحان الإنجليزية والتربية الدينية.
الأربعاء 22 مايو: امتحاني العلوم والتربية الفنية.
الخميس 23 مايو: امتحان الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيدية.    

  

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جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2024

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جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 ورابط أرقام الجلوس


جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الإسكندرية


السبت 18 مايو.. اللغة العربية، والتربية الدينية

الأحد 19 مايو.. اللغة الأجنبية

الإثنين 20 مايو.. العلوم

الثلاثاء 21 مايو.. الجبر، والتربية الفنية

الأربعاء 22 مايو دط.. الهندسة، والحاسب الآلي

الخميس 23 مايو.. الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية.

 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية 2024
 

السبت 18 مايو.. اللغة العربية والخط والإملاء.

الأحد 19 مايو.. العلوم، والتربية الدينية

الإثنين 20 مايو.. اللغة الأجنبية، والتربية الرياضية.

الثلاثاء 21 مايو.. الهندسة، والتربية الفنية.

الأربعاء 22 مايو.. الجبر والإحصاء.

الخميس 23 مايو.. الدراسات الاجتماعية، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الدقهلية


السبت 18 مايو 2024.. اللغة العربية

الأحد 19 مايو 2024.. الجبر والإحصاء، والتربية الدينية

الإثنين 20 مايو 2024.. العلوم، والكمبيوتر

الثلاثاء 21 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية

الأربعاء 22 مايو 2024.. الهندسة، والتربية الفنية

الخميس 23 مايو 2024.. اللغة الأجنبية

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