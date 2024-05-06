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تحقيقات ومتابعات

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2024

امتحانات
امتحانات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2024، والتي تبدأ الشهر الجاري وفق الخارطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجاري 2023 – 2024. 

وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2024. 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2024

وفق بيان مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، والذي أعلنت فيه عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة، تبدأ امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الخميس ١٦ مايو حتى الأربعاء ٢٢ مايو.

وأوضحت المديرية أنه سيتم امتحان مواد المستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الإعدادي يومى الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٩، الثلاثاء ٢٠٢٤/٤/٣٠ مع استمرار الامتحانات حتى لو اعترضتها إجازة رسمية، وجاء  جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة كالتالي: 

يوم لخميس 16 مايو 2024  امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

يوم السبت 18 مايو 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

يوم الأحد 19 مايو 2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الإثنين 20 مايو 2024 امتحان مادة العلوم.

يوم الثلاثاء 21 مايو 2024  امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والتربية الفنية.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني القاهرة والجيزة

قبل انطلاقها.. جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

النماذج الاسترشادية الصف الثالث الإعدادي 2024

وفرت وزارة التربية والتعليم  النماذج الاسترشادية الصف الثالث الإعدادي، وتساعد النماذج الاسترشادية  الطلاب في التعرف على مواصفات أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني.

وتضم النماذج الاسترشادية  35 سؤالا بالمواد الدراسية الأساسية، على أن تكون مدة الإجابة ساعتين، والأسئلة بصيغة الاختيار المتعدد.

ويستطيع الطلاب الإطلاع على النماذج الاسترشادية الصف الثالث الاعدادي من موقع وزارة التربية والتعليم، وتشمل نماذج امتحانات عربي  -  نماذج امتحانات اللغة الإنجليزية - نماذج امتحانات علوم - نماذج امتحانات الرياضيات - نماذج امتحانات دراسات اجتماعية. 

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