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جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 ورابط أرقام الجلوس

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

أعلن الازهر الشريف عن جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 والتي تبدأ في يونيو المقبل، وتستمر 45 يوميًا ؤدى خلالها طلاب الثانوية الأزهرية 2024 الامتحانات في شعبتي العلمي والأدبي وفق الجدول المعلن، وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024. 

 

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وتوزيع الدرجات لجميع المواد

بوابة الأزهر جدول الامتحانات

تبدأ امتحانات الثانوية الأزهرية 2024  الدور الأول بأقسامها "علمي - أدبي - بعوث إسلامية" للعام الدراسي الجاري  2024/2023، في 1 يونيو المقبل، وتستمر 45 يومًا، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الابتدائية – الصف السادس الابتدائي -، والشهادة الإعدادية في 15 مايو الجاري، بينما انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي بالمعاهد الأزهرية في 20 أبريل الماضي، وتنتهي بامتحانات الشهادة الثانوية في منتصف يوليو المقبل.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 علمي والأدبي

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 وموعد إعلان النتيجة

أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2024

ورغم إعلان جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 للشعبتين، إلا أنه لم يتم إعلان أرقام جلوس الثانوية الأزهرية، ومن المتوقع أن يتم إعلانها خلال أيام.

وتوفر بوابة الأزهر الإلكترونية أرقام جلوس الثانوية الأزهرية، ويستطيع الطلاب الدخول عليها للاستعلام عنها بمجرد إعلانها، على أن يتم إرسالها للمعاهد بجميع المناطق فور توفيرها.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 علمي

 

أعلن الازهر الشريف عن جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 علمي، والتي تبدأ يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024، وجاء جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 علمي كالتالي: 

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 علمي

 

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2024 أدبي

وجاء جدول  امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2024 أدبي كالتالي: 

 الأحد الموافق 2 يونيو 2024  : امتحان مادتي الفقه والإنشاء.

 الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2024: امتحان مادة القرآن الكريم.

 الخميس الموافق 6 يونيو 2024: امتحان البلاغة.

 الأحد الموافق 9 يونيو 2024: امتحان مادة الجغرافيا (للمبصرين فقط).

 الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2024: امتحان مادة النحو.

 الخميس الموافق 13 يونيو 2024: امتحان مادة الحديث.

 الأحد الموافق 23 يونيو 2024: امتحان مادة التاريخ.

 الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024: امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

 الخميس الموافق 27 يونيو 2024: امتحان الأدب والنصوص والمطالعة.

 الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

 الخميس الموافق 4 يوليو 2024: امتحان مادة التوحيد.

 الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

 الخميس الموافق 11 يوليو 2024: امتحان مادة الصرف.

 الأحد الموافق 14 يوليو 2024  : امتحان مادة التفسير.

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