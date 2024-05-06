جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 من الكلمات البحثية التي تتصدر القائمة البحثية عبر جوجل وذلك قبيل أيام فقط من انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023-2024 لطلاب المدارس بالصفوف النقل والشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024

أعتمدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 والتي تبدأ يوم الخميس الموافق 9 مايو الجاري وتستمر لمدة أسبوع وهو كما يلي:-

يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024 امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024 امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024 امتحان مادة الدرسات الاجتماعية ومادة اللغة الإنجليزية.

يوم الخميس الموافق 15 مايو 2024 امتحان مادة الرياضيات.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2024

اعتمدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2024 للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023-2024 والذي جاء كما يلي:-

انعقاد امتحان مادة اللغة الإنجليزية يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024.

انعقاد امتحان مادة اللغة العربية يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024.

انعقاد امتحان مادة العلوم يوم السبت الموافق 11 مايو 2024.

انعقاد امتحان مادة الجبر يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024.

انعقاد امتحان مادة ادراسات الاجتماعية يوم الاثنين الموافق 13 مايو 2024.

انعقاد امتحان مادة الهندسة يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني سيكون وفقا لضوابط الورقة الامتحانية المعلنة حيث لا تخرج الأسئلة عن المناهج المقررة في الترم الثاني.

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