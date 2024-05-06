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هل حديقة الحيوان مفتوحة الآن 2024 في شم النسيم

هل حديقة الحيوان
هل حديقة الحيوان مفتوحة الآن 2024

هل حديقة الحيوان مفتوحة الآن 2024؟ من أكثر تساؤلات المواطنين عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك لرغبة الكثير من الأسر المصرية في قضاء عطلة شم النسيم في حديقة الحيوانات خاصة مع خروج احتفالات أعياد الربيع من شهر رمضان المبارك الذي كان يحد من الاحتفال به مع شعائر الشهر الفضيل.

هل حديقة الحيوان مفتوحة الآن 2024

يطرح العديد من المواطنين تساؤل هل حديقة الحيوان مفتوحة الآن 2024 عبر المنصات الإلكترونية حيث أكدت وزارة الزراعة استصلاح الأراضي أن حديقتي الحيوان والأورمان  بمحافظة الجيزة تحت التطوير الذي يستمر لمدة 18 شهر من شهر يوليو 2023 والذي يستهدف الحفاظ على الطابع التراثي للحديقيتن وكذلك النبانات والأشجار النادرة وكل ما هو أثري وله طابع مميز عبر السنوات الماضية.

وتهدف تطوير حديقة الحيوان إلى جعلها حديقة مفتوحة بلا حواجز مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمي حيث تخضع حاليا كافة الحيوان إلى رعاية بيطرية والتغذاوية وسيتم الربط بين الحديقين (الحيوان والأورمان) من خلال نفق حتى يمكن الزائر من الاستمتاع بالحيوانات مع النبانات النادرة.

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حدائق مفتوحة في شم النسيم 2024 للمواطنين 

حديقة الأسماك في الزمالك 

يمكن للأسر المصرية الراغبين في التنزه في احتفالات شم النسيم الذهاب إلى حديقة الأسماك التابعة لوزارة الزراعة وتبلغ قيمة تذاكر الدخول نحو 5 جنيهات من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا.

حديقة الأزهر في الدرب الأحمر 

وتتميز بمساحتها الشاسعة في قلب مدينة القاهرة حيث تبلغ 80 فدانا ويمكن الاستمتاع بطبييعتها الساحرة وتبلغ قيمة تذاكرها نحو 40 جنيه للكبار و30 جنيه للأطفال وتستقبل المواطنين من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 10 مساء.

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