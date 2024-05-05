طرق تلوين بيض شم النسيم.. وموعد الإجازة لموظفي الدولة

زاد البحث عن طرق تلوين بيض شم النسيم في المنزل بشكل آمن للأطفال عبر موقع جوجل البحثي وذلك للاحتفال بأعياد الربيع وسط جو من البهجة والخصوصية مع أفراد الأسرة بعيدا عن الأسماك المملكة التي تزيد من التخزن الأملاح في الجسم وتؤدي إلى الأمراض.

طرق تلوين بيض شم النسيم

تبحث ربات البيوت عن طرق تلوين بيض شم النسيم حفاظا على صحة أبنائها الراغبين في الاحتفال بأعياد الربيع لأطفاء جو من البهجة حيث تعد من الأنشطة الجماعية التي تجمع كافة أفراد الأسرة خلال الاحتفالات ويستمتع بها الكبار والصغار على حد سواء وذلك من خلال ألوان طبيعية كما يلي:-

اللون الأحمر: يمكن سلق البيض في ماء مع البنجر ووضع معلقتين من الخل وتترك لمدة تتراوح من 15 - 30 دقيقة وذلك للحصول على اللون الأحمر الغامق.

اللون الأصفر: يمكن سلق البيض في ماء ممزوج بمعلقيتين من الكركم وقليل من الخل لمدة تتراوح من 15 - 30 دقيقة وذلك للحصول على اللون الأصفر.

اللون الوردي: يمكن سلق البيض في ماء مع الكركدية ووضع معلقتين من الخل وتترك لمدة تتراوح من 15 - 30 دقيقة وذلك للحصول على اللون الوردي.

اللون الأخضر: يمكن سلق البيض في ماء مع السبانخ ووضع معلقتين من الخل وتترك لمدة تتراوح من 15 - 30 دقيقة وذلك للحصول على اللون الأخضر.

اللون البني الفاتح: يمكن سلق البيض في ماء مع شاي ووضع معلقتين من الخل وتترك لمدة تتراوح من 15 - 30 دقيقة وذلك للحصول على اللون البني الفاتح.

موعد اجازة شم النسيم 2024

يحتفل الملايين من المصريين بأعياد الربيع المعرفة باسم شم النسيم يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 حيث يحصل الملايين من موظفي الدولة وموظفي القطاع الخاص على اجازة رسمية مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل المصري.

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