الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظة القاهرة تنهى استعدادها لأعياد شم النسيم

محافظة القاهرة
محافظة القاهرة

استعدت محافظة القاهرة لعيد الربيع وشم النسيم بالتأكد من توافر كل السلع الغذائية.

ووجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء ومديرية التموين بالمرور والتأكد من كل السلع من لحوم ودواجن وأسماك صالحة.

توافر السلع المقدمة للمواطنين 


وقامت مديرية التموين بمحافظة القاهرة بمراجعة مراكز الهايبر والأسواق للتأكد من السلع ومدى صلاحيتها بمصاحبة مديرية الطب البيطري.

كما وجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء قبيل الاحتفالات بعيد شم النسيم والربيع بالمرور على المخابز للتأكد من الأوزان والأسعار الرسمية للخبز.

ووجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، نوابه الأربعة بمحافظة القاهرة بتوجيه رؤساء الأحياء بالنزول للشوارع خلال فترة أعياد الربيع والعمل من الشارع ومراجعة كل السلبيات التي قد ترد.
حملات للتأكد من سلامة الأغذية


وشدد خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديريتي التموين والصحة لاتخاذ كل التدابير الوقائية، وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم، والدواجن المجمدة والطازجة، ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها، ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك، وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقامت مديرية الطب البيطري بشن حملات خلال الأيام الماضية، وتمكنت من ضبط ٢٧ طنًا و٧٧ كجم رنجة وفسيخ وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم ضبط ١٩ طنًا و٩٩٨ كجم لحوم ودواجن، ومصنعات، وكبدة، غير صالحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير ٨٩ محضرًا وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.

توجيهات محافظ القاهرة في مجال الصحة 

وكلف اللواء خالد عبدالعال مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد خلال فترة عيد شم النسيم والربيع داخل محافظة القاهرة. 

شم النسيم توافر السلع محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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