السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

دعم قطاع هضبة الأهرام بمنظومة طلمبات لتحسين منسوب ضخ المياه والتشغيل قريبًا

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

رصدت محافظة الجيزة شكاوى مواطني هضبة الأهرام عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بضعف منسوب ضخ المياه بعدد من المناطق بالقطاع.
 

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة إنجاز عملية دعم القطاع بمنظومة طلمبات جديدة لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين خلال أقرب وقت ممكن وذلك لحين دراسة بعض المشروعات الأخرى بما يساهم في حل كافة المشكلات المتعلقة بضعف أو انقطاعات المياه.
 

ولفت محافظ الجيزة، إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي تقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب لدعم المناطق المتأثرة بقطاع هضبة الأهرام باحتياجاتهم خلال فترات ضعف أو انقطاع المياه. 
 

وأشار إلى أن هناك مناطق مرتفعة داخل القطاع بحاجة إلى قيام ملاك العقارات بها إلى تركيب ماتور مياه داخلي للعقار لتسهيل عملية وصول المياه للوحدة السكنية بصورة جيدة، مؤكدا أن هناك متابعة يومية للشكاوى الواردة من المواطنين والاستجابة لها بتوجيه المعنيين بسرعة حلها.

 

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعلن انتهاء الاستعدادات اللازمة لتطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 وذلك تمهيدا لبدء العمل به واستقبال طلبات التصالح ابتداء من الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو، كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على راس أولويات الدولة.

 

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