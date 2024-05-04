نائب محافظ الجيزة يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس بطموه للتهنئة بعيد القيامة المجيد (صور)

زار إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، مطرانية طموه بمركز أبو النمرس وكان في استقباله نيافة الأنبا صموئيل أسقف طموه والقمص كيرلس صبحي سكرتير عام المطرانية والقمص سرجيوس لطيف وكيل المجلس الإكليريكي وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.



ونقل نائب المحافظ تهنئة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للأنبا صموئيل بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدا قوة وعمق العلاقات بين أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط والذي يشهد عليه التاريخ المصري على مختلف العصور.



وأشار نائب المحافظ، إلى أن النسيج الوطني المتماسك هو الدعامة الأساسية لبناء الوطن وتنميته في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أشار نائب المحافظ، إلى أن مصر ستظل دائما هي بلد المحبة والأمان داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبا وجيشا وشرطة وقيادة.



ومن جانبه أعرب نيافة الأنبا صموئيل عن امتنانه لزيارة نائب المحافظ ومرافقوه لمقر المطرانية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.



وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات والمرافق العامة، تزامنًا مع قرب حلول عيدي (القيامة المجيد، وشم النسيم)، موجهًا بإلغاء كافة الإجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها خلال فترة الاحتفالات وذلك للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

ووجه المحافظ، خالص التهنئة لجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، ولجميع أبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بعيد شم النسيم داعيًا الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء.

وأوضح المحافظ، أنه تم وضع خطة متكاملة، تزامنًا مع حلول الأعياد شملت تشكيل غرف عمليات بالأحياء والمراكز والمدن ومديريات الخدمات، لتعمل على مدار 24 ساعة، على أن يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الإجازات والتعامل الفوري حيالها.

كما وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية وهيئة النظافة والتجميل بتجهيز الحدائق والمتنزهات، وكورنيش النيل لاستقبال المواطنين طوال أيام الاحتفالات ومراجعة كافة المعديات النيلية والمراكب واللنشات سواء خاصة أو عامة، للتأكد من صلاحيتها وسلامتها، ومتابعة الحالة العامة للنظافة بالشوارع والميادين الرئيسية، مع الاهتمام بأعمال الإنارة لتيسير حركة المرور، مع رفع كافة الإشغالات.

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