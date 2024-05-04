السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يزور مقر الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد القيامة المجيد

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال زيارته

زار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مساء اليوم السبت مقر الكنيسة الإنجيلية بشارع المحطة بمدينة الجيزة لتقديم التهنئة للأقباط الإنجيليين بمناسبة عيد القيامة المجيد يرافقه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وكان فى استقبالهم الدكتور القس بشير أنور نودى راعى الكنيسة الإنجيلية بالجيزة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال زيارته على قوة ومتانة العلاقة التي تربط جموع المصريين، والتي تُعد تجسيدًا حقيقيًّا للوحدة والإخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي والذى نجحت مساعيه فى تجنيبنا الصراعات التى يعانى منها العديد من البلدان، داعيًا المولى عز وجل دوام المحبة والسلام بربوع الوطن وأن ينعم أبناؤه بمزيد من الرخاء.

وأشار إلى أن ما تشهده الدولة المصرية ممثلة في عنصري الأمة من ترابط وتحاب لهو الدعامة الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية ومواجهة جميع التحديات، متمنيًا للحضور من رعايا الكنيسة الإنجيلية ولجموع الشعب المصري الأمن والرخاء، معربا عن سعادته  لمشاركة الحضور وتهنئتهم بعيد القيامة المجيد.

من جانبه، أبدى القس بشير أنور سعادته لحرص المحافظ على الحضور وتقديم التهنئة بمقر الكنيسة، معربًا عن تقديره لحجم الود الذي يتلمسه خلال احتفالات العيد من مختلف طوائف الشعب، مؤكدًا أن مصر بقيادتها الحكيمة ستظل دائما أمنة فى ظل مايشهده محيطنا من صراعات، ومتمنيا دوام المحبة والسلام على وطننا مصر العزيز.

محافظ الجيزة خلال زيارته
محافظ الجيزة خلال زيارته
محافظ الجيزة خلال زيارته
محافظ الجيزة خلال زيارته
محافظ الجيزة خلال زيارته
محافظ الجيزة خلال زيارته
محافظ الجيزة خلال زيارته
محافظ الجيزة خلال زيارته
محافظ الجيزة خلال زيارته
محافظ الجيزة خلال زيارته
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