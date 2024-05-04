جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024 بمحافظة الجيزة

يبحث طلاب الشهادة الابتدائية وأولياء الأمور عن جداول امتحانات الصف السادس الابتدائي داخل محافظة الجيزة.

ويستعرض "الدستور" عبر تقريره جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بمحافظة الجيزة.

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024 الجيزة

وتنطلق الامتحانات للصف السادس الابتدائي يوم الخميس 9/5/2024 في مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

_ ويوم الأحد 12/5/2024 امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

_ ويوم الثلاثاء 14/5/2024 امتحان مادتي اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية.

_ ويوم الخميس 16/5/2024 امتحان مادتي الرياضيات، وICT.

موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في وقت سابق جداول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024 لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية وذلك بحضور الأستاذ اشرف سلومه مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة حيث تبدأ الامتحانات يوم 8 مايو وتنتهي يوم 23 مايو.



وأوضح محافظ الجيزة بأن امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف السادس الأبتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع) والثامن (صم وضعاف سمع) تبدأ يوم الخميس الموافق 9-5-2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 16-5-2024.

وفيما يخص امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الاعدادية الصف الأول الإعدادي (العام والمهني والصم والمكفوفين) تبدأ يوم الأربعاء الموافق 8-5-2024 وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 15-5-2024.

وامتحانات صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية الصف الثاني الإعدادي (العام والمهني والصم والمكفوفين) تبدأ يوم الخميس الموافق 9-5-2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 16-5-2024.

وبالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية (العامة، المهنية، المكفوفين، الصم) تبدأ يوم السبت الموافق 18-5-2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 23-5-2024.

وتم تحديد مواعيد امتحانات الصف الأول الثانوي (للصم وضعاف السمع) تبدأ يوم الأربعاء الموافق 8-5-2024 وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 15-5-2024.

وامتحانات الصف الثاني الثانوي (للصم وضعاف السمع) تبدأ يوم الخميس الموافق 16-5-2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 23-5-2024.

وبالنسبة للامتحانات الصف الاول الثانوي ( للمكفوفين ) تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 8-5-2024 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 16-5-2024، وكذا امتحانات الصف الثاتي الثانوي (للمكفوفين) تبدأ يوم الأربعاء الموافق 15-5-2024 وتنتهي يوم الثلاثاء 21-5-2024.

وتحدد مواعيد امتحانات الصف الاول الثانوي (العام) تبدأ يوم الأربعاء الموافق 8-5-2024 وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 22-5-2024.

كما تحدد مواعيد امتحانات الصف الثاني الثانوي ( العام ) تبدأ يوم الخميس الموافق 9-5-2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 23-5-2024.

وتوضح محافظة الجيزة بأنه تحدد مواعيد امتحانات صفوف النقل بالتعليم الثانوي الفني بجميع أنواعه بدءا من يوم الأربعاء الموافق 8-5-2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 23-5-2024 نظرآ لعدد التخصصات وكثرة المواد بها.

وتشير محافظة الجيزة بأن امتحانات مواد (المستوي الرفيع لمدارس اللغات، التربية الرياضية لمدرسة السعيدية الرياضية) بدأت من يوم الأحد الموافق 21-4-2024 وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 24-4-2024، وبالنسبة لمواعيد امتحانات مواد خارج المجموع تبدأ من يوم الإثنين الموافق 29-4-2024 وتنتهي يوم الثلاثاء 30-4-2024.

وقد أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع التأكيد علي جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب أثناء الامتحانات وتجهيز اللجان وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسى وتوفير الإضاءة اللازمة وتوجيه مديري الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيزات اللجان والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة قبل إجراء الامتحانات بوقت كافٍ.

لافتآ الي ضرورة المتابعة الدورية لإحكام السيطرة ولضمان تحقيق الشفافية داخل اللجان.

كما وجه محافظ الجيزة بضرورة التنسيق مع رؤساء الاحياء والمراكز والمدن لرفع أية إشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدارس لتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات على الوجه الأكمل.