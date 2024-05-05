رفع 85 نقلة تراكمات من حى الخليفة بالقاهرة

واصلت هيئة نظافة القاهرة لليوم الثالث على التوالي رفع التراكمات ومخلفات الهدم والبناء بمنطقة التلاجة بفرع الهيئة بحي الخليفة الواصل مع أول حدود فرع الهيئة بحي البساتين.

ونفَّذت توجيهات اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة من المركزية للشئون الفنية والإنقاذ المركزي.

وكلَّف رئيس الهيئة المهندسة رحاب أباظة، رئيس المركزية للشئون الفنية والمهندس إبراهيم عامر بالإنقاذ المركزي بالدفع بعدد ٢٥ قلابا كبيرا، و٣ لوادر ٤ سيارات مياه للسيطرة على تلك التراكمات ورفعها.

وأشارت هيئة نظافة القاهرة إلى أنه تم رفع حوالي ٨٥ نقلة قلاب كبير في اليوم الثالث على التوالي في إطار حرص الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة على المتابعة المستمرة واليومية للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة لمواكبة ما يتم من تطوير شامل بكل أرجاء القاهرة.

وكلَّف الشرشابي باستمرار العمل والمجهود المبذول حتى يتم الانتهاء من تلك الأعمال وتسوية وتمهيد الأرض نهائيًا.

ووجَّه رئيس الهيئة شكره وتقديره لكل العاملين بالشئون الفنية والإنقاذ المركزي على العمل والمتابعة المستمرة لرفع تلك التراكمات والمخلفات لإظهار العاصمة بالمظهر الحضاري والجمالي.

FB_IMG_1714900956139

FB_IMG_1714900954041

FB_IMG_1714900952214