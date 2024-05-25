ليلى عبداللطيف تريند بعد فوز الأهلي.. ما حقيقة توقعاتها لبطل إفريقيا؟

تصدرت خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبداللطيف، التريند، بعد فوز الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك بسبب رواج تصريحات منسوبة إليها قبل أيام من المباراة، بأن الأهلي سيخسر البطولة.

وسخر جمهور الأهلي، من خبيرة الأبراج، مرددين عبرة "قلشت منها".

حقيقة توقعات ليلى عبداللطيف بخسارة الأهلي في نهائي بطولة إفريقيا

بعد أيام قليلة من سقوط طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والذي صادف توقع لليلى عبداللطيف، بسقوط طائرة ووفاة كل من على متنها، خرجت ليلى عبداللطيف في فيديو عبر قناتها على يوتيوب، تقدم العزاء للشعب الإيراني، وتنفي التصريحات المنسوبة إليها بتوقعها بخسارة الأهلي.

وأكدت ليلى، أنها توقعت بأن نادي مصري سيحظى ببطولة كبيرة، ولم تسمي النادي.

وطالبت ليلى عبداللطيف جمهورها بعدم الالتفات لأي تصريح منسوب إليها لم تظهر فيه بصوت وصورة، وقالت: "أنا بأحكي للعالم صوت وصورة، إذا لم تسمعوا صوتي وتروا صورتي فهذا ليس أنا".

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.