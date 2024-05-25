الرئيس السيسى يشهد فيلمًا تسجيليًا عن مشروع التنمية العملاق "توشكى"

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلما تسجيليًا عن المشروع العملاق توشكى لتنمية واستصلاح الأراضي.

وعرض الفيلم أبرز العراقيل التي واجهت تنفيذ المشروع، وكان أبرزها وجود 7 كيلومترات حائط صخري من الجرانيت، والذي استخدم 8 آلاف طن مفرقعات للتغلب عليه، كما تم تسوية أراضٍ بالغة الصعوبة، وإنشاء الطرق الرئيسية في وقت قياسي، وإنشاء شبكات كهرباء.

مشروع توشكي عانى من صعوبات أوقفته 20 عاما، كان أبرزها ضرورة وصول مياه نهر النيل إلى أراضٍ ذات منسوب أعلى وتربة شديدة الملوحة، الأمر الذي حث أجهزة الدولة على التكاتف لكي تسابق الزمن في تغلبها على تلك التحديات.