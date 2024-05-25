السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس السيسى يشهد فيلمًا تسجيليًا عن مشروع التنمية العملاق "توشكى"

الرئيس السيسي يشهد
الرئيس السيسي يشهد فيلمًا تسجيليًا عن مشروع توشكي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلما تسجيليًا عن المشروع العملاق توشكى لتنمية واستصلاح الأراضي.

وعرض الفيلم أبرز العراقيل التي واجهت تنفيذ المشروع، وكان أبرزها وجود 7 كيلومترات حائط صخري من الجرانيت، والذي استخدم 8 آلاف طن مفرقعات للتغلب عليه، كما تم تسوية أراضٍ بالغة الصعوبة، وإنشاء الطرق الرئيسية في وقت قياسي، وإنشاء شبكات كهرباء.

مشروع توشكي عانى من صعوبات أوقفته 20 عاما، كان أبرزها ضرورة وصول مياه نهر النيل إلى أراضٍ ذات منسوب أعلى وتربة شديدة الملوحة، الأمر الذي حث أجهزة الدولة على التكاتف لكي تسابق الزمن في تغلبها على تلك التحديات.

السيسي توشكى القمح حصاد القمح جنوب الوادي مشروعات تنموية افتتاح

مواد متعلقة

الباز يدعو يوسف زيدان وأسامة الأزهرى لجلسة حوارية مغلقة موثقة

317 شهيدًا لبنانيًا ونزوح 100 ألف مستوطن.. حرب حزب الله وإسرائيل إلى أين؟

"قُتلوا بنيران صديقة".. كيف أودت العمليات العسكرية بحياة 18 محتجزًا إسرائيليًا؟

محمد حجازى لـ"الشاهد": الإدارة الأمريكية تواطأت مع إسرائيل إلى حد فج

محمد حجازى يكشف لـ"الشاهد" أدلة ثبوت جريمة الإبادة الجماعية على إسرائيل

محمد حجازى لـ"الشاهد": موقف مصر من غزة نابع من دوافع وطنية مخلصة

محمد حجازى لـ"الشاهد": إسرائيل كانت تترقب "7 أكتوبر" لتنفيذ رؤيتها المتطرفة

محمد حجازى يكشف لـ"الشاهد" عاملين أفشلا التصور الإسرائيلى لتهجير الفلسطينيين

الأكثر قراءة

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

إجراء عاجل من النيابة بشأن سفاح التجمع.. والمتهم: لن أتكلم العربية

جمهور الأهلي يشعل الأجواء في المترو قبل نهائي دوري الأبطال (فيديو)

أسعار السلع على بطاقات التموين بعد تطبيق منظومة الصرف الجديدة

سفاح التجمع الخامس.. أسرار جديدة حول "القاتل السادى" للفتيات بعد وصلة تعذيب

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

نبوءة من رحم "زينب"

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

صور

صلاة الجنازة على شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

محطة تل أبيب

المزيد

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى

اليوم 232 للعدوان.. الاحتلال يكثف قصفه على غزة وعدد الشهداء يلامس 36 ألفًا