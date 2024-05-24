الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الباز يدعو يوسف زيدان وأسامة الأزهرى لجلسة حوارية مغلقة موثقة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

دعا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والروائي والأديب يوسف زيدان، لجلسة حوارية موثقة، ثم الاتفاق على صيغة مناسبة لنشر الحوار، وذلك بعدما رفض زيدان الحوار المباشر على الهواء.

وكتب الباز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "تابعت دعوة الدكتور أسامة الأزهرى لعدد من المفكرين لمناظرتهم بمفرده، وقد رد عليه الدكتور يوسف زيدان بأنه يرحب بالحوار بعيدًا عن الإعلام، ولمعرفتي بقيمة الحوار فإنني وبشكل شخصي أدعو الصديقين العزيزين الدكتور يوسف زيدان والدكتور أسامة الأزهري لجلسة حوارية مغلقة يكون دوري فيه شاهدًا وموثقًا لما سيدور بينهما من حوار، ويمكن أن نتوافق بعد ذلك على صيغة مناسبة لنشر مخرجات هذا الحوار".

وكان الأزهري دعا يوسف زيدان لمناظرته على الهواء، لكن الأخير رد بأنه يقبل الحوار لكن بعيدًا عن الإعلام.

الباز يوسف زيدان أسامة الأزهري مناظرة محمد الباز

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