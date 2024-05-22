الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد حجازى لـ"الشاهد": موقف مصر من غزة نابع من دوافع وطنية مخلصة

السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر طرحت من اليوم التالي لأحداث طوفان الأقصى، رؤية دبلوماسية في مؤتمر القاهرة للسلام، أرست رؤية دبلوماسية تجمع كل الأطراف إسرائيل وفلسطين والدول.

ولفت خلال خلال حديثه ببرنامج "الشاهد" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، إلى أن الأمر احتاج جهدًا طائلًا من الدبلوماسية المصرية، وكانت دبلوماسية مركبة، من دبلوماسية  القمة، ودبلوماسية برلمانية ودبلوماسية وزارة الخارجية، بالإضافة إلى جهد بذلته العديد من الأجهزة في عملية التفاوض بين حماس والحكومة الإسرائيلية لصياغة موقف.

محمد حجازي لـ"الشاهد": ما يحدث في غزة مرتبط بالأمن القومي المصري

وأردف أن اللغة الدبلوماسية صُعدت للحد الذي يفهم منه منافسك أو غريمك في المعركة أنك جاد، إلى الحد لو مست مصالح مصر القومية سيكون لها تبعات  ليس فقط على معاهدة السلام الإسرائيلية ولكن على الأوضاع في المنطقة، لأنك لا تتحدث عن قطاع غزة بدون حديث واضح وصريح عن تهديد الأمن القومي المصري، وفي قلبه مشروع التهجير القسري.

وتابع: "مصر اتخذت موقفا وطنيا لا يمس فقط الحفاظ على الأمن القومي المصري وإنما يمس جوهر الحفاظ على القضية الفلسطينية، لأنك لو تحملت تبعات التهجير القسري ستكون القضية انتهت، لهذا الموقف المصري من دوافع وطنية مخلصة ودوافع أمنية قومية، وقد عبر عن نفسه باتجاه إسرائيل وحماس، وتوضيح أن هناك حدود للتعامل مع المشهد لا تخص حماس والسلطة الفلسطينية وإسرائيل فقط، وإنما تخص دولة جارة عظيمة القدرة وفاهمة لأبعاد المخطط، خاصة أنه كان واضحا ومعلوما للأطراف الدولية.

 

محمد حجازي الشاهد إسرائيل 7 أكتوبر رؤية إسرائيل غزة

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