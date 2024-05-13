طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن بلاغ أشرف زكي ضده

علّق طارق الشناوي، الناقد الفني، على البلاغ الذي قدمه ضده الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قائلًا إنها ليست المرة الأولى، التي يتقدم فيها ضده ببلاغ، كما أنه هدد بتقديم بلاغات مرة ثانية وثالثة ورابعة.

وقال الشناوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع خيري" المذاع على قناة "المحور": "ربنا يهديه، إنك تخرج في البرامج وتهدد الناس بالبلاغات أمر لا يليق بنقيب المهن التمثيلية، وبأستاذ أكاديمي مثله".

تفاصيل أول بلاغ قدمه أشرف زكي ضد طارق الشناوي

ولفت الشناوي، إلى أن البلاغ الأول، الذي قدمه أشرف زكي ضده، كان عام 2008، عندما حاول أشرف زكي بصفته نقيب المهن التمثيلية، إصدار قرار بمنع الفنان العربي يقدم أكثر من عمل واحد كل سنة، مردفًا: "تصديت وقلت مصر العظيمة لا تفتح الباب فقط للفنانين العرب بل يجب أن تستقطبهم".

وأضاف: "اكتشفت بعدها بسنوات أنه أقام دعوى هو نفسه نسيها، وسحبها بعد ذلك، لكنه قرر وقال في أحد البرامج، في كل مرة هأقدم ضده بلاغات"، مردفا: "ايه ده؟ متفرغ لإقامة بلاغات؟ لأنه اعتبر أن ما كتبته من أنه تم استدعائي أنه إفشاء لتحقيقات، فهل ممنوع أتكلم عن المحضر؟".

وردا على ما الذي أغضب أشرف زكي، قال الشناوي: "أنا قلت من حق الزوج دعم زوجته فى أى مجال، على شرط ألا يطغى على حقوق الآخرين، و3 بطولات كثير أوي وهي مش موجودة في الشارع، وإن كانت في الأدوار الموازية مكسرة الدنيا".

كما رد الشناوي، على سؤال حول إن كان أشرف زكي له هذا التأثير، فلماذا لم يأخذ بطولة الأعمال الدرامية لنفسه، وقال: "أشرف أذكى بكثير من أن يُقدم على هذه الخطوة، وعلى فكرة علاقتنا جيدة جدًا، ودائما أتواصل معه للتأكد من الأخبار والشائعات التي تنتشر، ليؤكد لي صحتها من عدمه، لكنه اعتبر حديثي عن القضية إفشاء أسرار".

ولفت طارق الشناوي، إلى أنه وصله الاستدعاء، وسيتوجه إلى النيابة، بعد العودة من مهرجان كان، مردفا: "وهأروح لوحدي بدون محامي، لأن المقال ليس فيه شئ يستدعي تقديم بلاغ".

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