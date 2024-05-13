"كن بلسمًا".. نصيحة من رمضان عبدالمعز للتعامل مع جار السوء

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الأمثال الشعبية جاء فيها أن القبيح يتسيد على الطيب بسبب بذاءة لسانه، وقد يدفع ذلك الإنسان الطيب أن يتحول لشخص سيىء، كي يسترد حقه، وحذر من فعل ذلك، قائلًا: "اوعى تتغير، كن بلسمًا ولو كان غيرك علقمًا".

وأضاف، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي": "لا تتلون، كن جراب مسك، خلي كل إناء ينضح بما فيه، وإن أساءوا لك، فقد أساءوا للرسل وكذبوها، وربنا قال لهم "قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون"، و"ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله".

وختم: "أنت كويس وهم وحشين".