السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منخفض جوى جديد يضرب البلاد.. "الأرصاد" تكشف الموعد

موجة حر
موجة حر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: "إننا على مدار الأسبوع الماضي كله شهدنا موجة شديدة الحرارة؛ بسبب الكتل الهوائية الصحراوية التي تؤثر علينا، وكان يوما الخميس والجمعة ذروة هذه الموجة".

وأشارت "غانم"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية: إلى أن "اليوم نشهد انخفاضًا في قيم درجات الحرارة عن أمس بمعدل 3 درجات، لكن نشهد طقسًا شديد الحرارة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال وجنوب الصعيد، وبعض المناطق من جنوب سيناء".

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: إلى أنه "مع غياب أشعة الشمس نشهد انخفاضًا في قيم درجات الحرارة خلال فترة الليل، حيث تكون أجواء بين مائلة للحرارة ومعتدلة على أغلب محافظات الجمهورية".

نشاط للرياح

ونوهت بأنه اليوم متوقع نشاط للرياح على أغلب محافظات الجمهورية، والتي تعمل على تلطيف الأجواء، وشعور بقيم درجات حرارة أقل، لافتة إلى أن: "الكتل الهوائية الصحراوية التي تؤثر علينا شديدة الحرارة".

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه بداية من الغد نشهد امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا حتى يوم الإثنين المقبل، مشيرة إلى أنه "بداية من الثلاثاء نشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة مرة أخرى".

الأرصاد منار غانم الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إرتفاع جديد ارتفاع درجات الحرارة

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