موعد إجازة عيد الأضحى 2024 لموظفي القطاع العام والخاص

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر المنصات الإلكترونية، وذلك عقب استطلاع هلال شهر ذي الحجة وتحديد وقفة عرفة هذا العام وتوقيت عيد الأضحى الذي يعد من الإجازات الرسمية للدولة والتي يمنح فيها الموظفين اجازة مدفوعة الأجر.

موعد إجازة عيد الأضحى 2024

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن أن يوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2024 هو غرة شهر ذي الحجة 1445 وبذلك يكون موعد اجازة عيد الأضحى 2024 خلال الفترة من يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 وحتى يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024 بالإضافة إلى العطلات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظفين وتضاف إلى إجازة العيد.

يحصل موظفي القطاع العام والخاص إلى اجازة رسمية مدفوعة الأجر خلال الفترة من وقفة عرفات وحتى رابع أيام عيد الأضحى وفقا للقانون العمل المصري الذي يحدد علاقة العمل بين الموظفين والمؤسسات التي يعملون بها.

أجندة أيام الاجازة عيد الأضحى 1445

وجاءت أجندة العطلات الرسمية في عيد الأضحى كما يلي:-

يوم الجمعة 14/6/2024 عطلة أسبوعية.

يوم السبت 15/6/2024 وقفة عرفات.

يوم الأحد 16/6/2024 أول أيام عيد الأضحى 1445.

يوم الاثنين 17/6/2024 ثاني أيام عيد الأضحى 1445.

يوم الثلاثاء 18/6/2024 ثالث أيام عيد الأضحى 1445.

يوم الأربعاء 19/6/2024 رابع أيام عيد الأضحى 1445.

يوم الخميس 20/6/2024 اجازة بدلا من السبت العطلة الرسمية وقفة عرفات.

يوم الجمعة 21/6/2024 عطلة أسبوعية.

يوم السبت 22/6/2024 عطلة أسبوعية.

وبذلك سحصل موظفي القطاع العام والقطاع الخاص على 9 أيام اجازة رسمية خلال العيد.

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