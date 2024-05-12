الأحد 12 مايو 2024
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"القاهرة الإخبارية": انتحار 10 جنود وضباط منذ السابع من أكتوبر الماضي

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية، نقلا عن إعلام إسرائيلي، بانتحار 10 جنود وضباط منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وبعث أمس أهالي 600 جندي رسالة إلى قيادات الجيش يعارضون فيها اجتياح رفح الفلسطينية، وقالوا إنهم لا  يثقون في قيادات الجيش ولن يقفوا مكتوفي الأيدي وأبناؤهم في خطر.

وقامت شرطة الاحتلال أمس بقمع تظاهرات ضد سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث طالب أهالي المحتجزين في غزة بإقالة الحكومة الإسرائيلية الحالية، بعدما رأتعائلات المحتجزين الإسرائيليين أن الضغط العسكري في غزة لم يؤد إلى نتائج إيجابية في مسألة إعادة ذويهم

 

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