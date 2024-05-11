السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"امنحيه وقتًا للرفاهية".. نصائح استشارى للسيطرة على أعراض "رهاب الامتحانات"

أم وطفلتها
أم وطفلتها

حذرت الدكتورة إلهام الرميلي، استشاري صحة نفسية وإرشاد أسري، من خطورة القلق والخوف من الامتحانات الذي ينتاب أولياء الأمور قبل الطلاب، موضحة أن قلق الآباء ينعكس على الأبناء بعدم التركيز وعدم القدرة على المذاكرة، وينصب تركيزه في الخوف والقلق من ردود أفعال الأهل.

 

 

ولفتت، خلال مداخلة لبرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "دي إم سي"، إلى أن الطالب يبدأ في التفكير في سيناريوهات كارثية، وأنه قد لا يحصل على الدرجة المطلوبة، أو يرسب في الامتحان، وأن ذلك سيغضب أهله كثيرًا.

 

كيف يتعامل الأهل مع أولادهم وقت الامتحانات؟

وقالت الرميلي، إن الأهل عليهم أن يبثوا الطمأنينة في نفوس الأولاد، وأن يتوقفوا عن ممارسة ضغط عصبي غير طبيعي، عليهم، والتهديد بمعاقبتهم حال لم يحصلوا على النتيجة المرجوة، مردفة: "الضغط والخوف والرهبة، تجعل الطلاب غير قادرين على المذاكرة، وعلى الآباء أن يكونوا داعما نفسيا قويا للأولاد، ومنحهم وقتا للراحة والترفيه".

ونوهت إلى ضرورة عدم تغيير أماكن الكتب للأبناء، حتى لو كانت غير مرتبة، مردفة: "متحركش الكتب من مكانها، لو هو مش مرتبها، ورسالة لكل أب وأم، الامتحانات فترة وهتعدي، لكن آثارها من قلق وخوف أو طمأنينة وأمان هو ما يبقى".

ونصحت بالاهتمام بالتغذية السليمة، وتناول خضار وفاكهة، وشرب نعناع وينسون، والتنزه في أماكن خضراء.

السفيرة عزيزة الامتحانات صحة نفسية الطمأنينة دي ام سي

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