التحالف الوطنى: "عنيك فى عنينا" هدفها إنقاذ 4 ملايين مصرى من العمى

قال هاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مبادرة "عينيك في عنينا" أطلقت قبل 5 سنوات، لمكافحة مسببات العمى، وذلك بالتزامن مع صدور إحصائية من منظمة الصحة العالمية، بأن 4 ملايين مواطن مهددين بالعمى في مصر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن المبادرة نجحت على مدار 5 سنوات في الكشف على مليون مواطن مصري، وقدمت الخدمات كلها مجانا، ويتم إجراء الكشف وإجراء كل أنواع العمليات لكل المواطنين المحتاجين لها ويثبت استحقاقهم لها، وتقديم الأدوية مجانا، وعمل نظارة لمن يحتاجها.

وأردف: "الخدمة متكاملة في كل محافظات مصر ونجوعها"، لافتًا إلى أن اكتشاف مسببات العمى بدري، يجعل العلاج أسهل.