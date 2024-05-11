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محمد الباز

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رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

طلاب
طلاب

رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 لطلاب الشعبة العلمية والأدبية من أكثر الكلمات البحثية التي تتصدر القائمة عبر محرك جوجل العالمي وذلك بالتزامن مع موسم امتحانات الترم الثاني 2023-2024 وفقا للمخطط الزمني الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك لخدمة الطلاب من الشعبة العلمية والأدبية في كافة محافظات الجمهورية حيث يدخل الطالب البريد الإلكتروني الموحد وبياناته الشخصية ويظهر أمامه المدرسة واللجنة الامتحانية ورقم جلوسه في اللجنة.

وكانت قد أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أرقام الجلوس لطلاب الشعبة العلمية والأدبية وفقا للبيانات المسجلة في الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي 2023-2024 والمواد الدراسية المسجلة في الاستمارة وفقا للشعبة الدراسية للطالب المستعلم.

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي وأدبي

جدول المواد خارج المجموع للشعبة العلمية والأدبية جاء كما يلي:-

  • مادة التربية الدينية ومادة التربية الوطنية يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024.
  • مادة الاقتصاد والاحصاء يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2024.

جدول امتحانات المواد داخل المجموع جاء كما يلي:-

  • مادة اللغة العربية يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024.
  • مادة اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024.
  • مادة الفيزياء والتاريخ يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024.
  • مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024.
  • مادة الكيمياء والجغرافيا يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024.
  • مادة الجيوليوجيا ومادة الجبر والهندسة الفراغية ومادة علم النفس والاجتماع يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024.
  • مادة التفاضل والتكامل يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024.
  • مادة الأحياء ومادة الاستاتيكا ومادة الفلسفة والمنطق يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024.
  • مادة الديناميكا يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024.
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