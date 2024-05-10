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مصر

أرقام جلوس الثانوية العامة 2024.. رابط الحصول عليها وموعد الامتحانات

الثانوية العامة
الثانوية العامة

يتأهب طلاب الثانوية العامة والأهالي لمعرفة رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 وموعد الامتحانات عبر جوجل، حيث تتأهب الأسر للاستعداد لاستقبال ماراثون الامتحانات، لطلاب الشعبة العلمية والشعبة الأدبية في كافة المحافظات، والذي سيبدأ يوم 10 يونيو 2024، بتمام التاسعة صباحًا، وسيستمر إلى يوم 20 من يوليو 2024.

أرقام جلوس الثانوية العامة 2024.. رابط الحصول عليها وموعد الامتحانات

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير خطوات الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2024.

أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

وحول أرقام جلوس الثانوية العامة لعام 2024 والرابط وخطوات الحصول عليها، قامت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، أنها ستستعد للإعلان حول أرقام جلوس الثانوية العامة في كافة المحافظات بمستوى الجمهورية.

وذكرت مديريات التربية والتعليم في كافة المحافظات، أنه سوف يتم إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة لعام 2023/2024 للطلبة عبر موقعها الإلكتروني من خلال الأيام القادمة، وأشارت أنه يتاح الحصول على بطاقة رقم الجلوس من المدرسة المقيد بها طالب الثانوية العامة.

وفيما سوف يتعلق بخطوات للحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة لعام 2023/2024، حددتها مديريات التربية والتعليم في المحافظات عبر اتباع الخطوات التالية:

  • دخول الطالب من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.
  • إدخال البريد الإلكتروني المدرسي الموحد.
  • اضغط على أيقونة الاستعلام عن رقم الجلوس
  • سيظهر رقم الجلوس ومقر لجنة الامتحانات بالعام الدراسي الحالي.

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كيفية الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

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خطوات الحصول على البريد الإلكتروني الموحد

ويتاح للطلبة الحصول على البريد الإلكتروني الموحد الذي يتاح عبره الطلاب من تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم في مصر للحصول على رقم الجلوس الجلوس الخاص بهم، وذلك يكون عبر اتباع الخطوات الآتية:

  1. ادخل عبر بوابة إنشاء الحساب الموحد.
  2. قم بالضغط على إنشاء حساب.
  3. ثم الضغط على أيقونة حساب الطالب.
  4. ادخال الرقم القومي وكود الطالب.
  5. تسجيل الدخول على التحقق من البيانات.
  6. الضغط على أيقونة إنشاء حساب.
  7. سيتم ارسال كود التأكيد على رقم الموبايل أو البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.
  8. ادخال الكود المرسل.
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