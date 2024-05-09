لطلاب الثانوية العامة.. خبير تربوى يقدم نصائح للاستفادة القصوى من المراجعة

كشف الدكتورعاصم حجازي، أستاذ علم النفس والقياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، خطوات المراجعة الفعالة لطلاب الثانوية العامة لتحقيق الاستفادة القصوى من عملية المراجعة عليك باتباع الآتي:

- لابد من إحضار ورق خارجي أو كشكول لكتابة الأسئلة والملاحظات.

- ابدأ بترتيب الكتاب ولا تقدم فصلا على آخر.

- تأكد من إلمامك الكامل بالموضوع قبل الانتقال إلى الموضوع التالي.

- أثناء المراجعة قم بتحديد المصطلحات المهمة واكتب هذه المصطلحات في ورقة خارجية وبعد الانتهاء من مراجعة الموضوع قم بكتابة التعريف أمام كل مصطلح من ذاكرتك.

- سجل أكبر عدد ممكن من الأسئلة على كل موضوع تراجعه وبعد الانتهاء من مراجعته قم بحل جميع الأسئلة التي كتبتها أثناء مراجعتك للموضوع.

- قم بتظليل النقاط المهمة والصعبة بألوان فوسفورية لتسهيل تذكرها.

إعداد جداول

- قم بإعداد جداول للمقارنة بين المفاهيم المتشابهة توضح نقاط التشابه والاختلاف بدقة مع تظليل نقاط التشابه بلون ونقاط الاختلاف بلون مختلف.

- قم بترقيم العناصر غير المرقمة لتسهيل تذكرها.

- استخدم استراتيجية الكلمة الوتد لتسهيل تذكر العناصر التي تشترك في كلمة واحدة في بدايتها. فمثلا قد يكون هناك ثلاثة عناصر تبدأ بكلمة معينة وعنصران يبدآن بكلمة أخرى فيتم جمع كل مجموعة مع بعضها وهكذا.

-اكتب في الورقة الخارجية أهم العناوين التي يتوقع أن تكون فيها أسئلة مثل شروط كذا أو أهمية كذا وبعد الانتهاء من المراجعة قم بكتابة هذه الشروط والعناصر من الذاكرة.

- حدد العناصر الرئيسية في كل موضوع وبعد الانتهاء من مراجعة الموضوع قم بتلخيصه تلخيصا يحتوى على هذه العناصر جميعها.

- لابد من حل النماذج الاسترشادية المرتبطة بالموضوع وبعد الانتهاء من الحل قم بمراجعة حلك مع نموذج الإجابة.

- إذا قابلتك نقطة صعبة أو شعرت بعدم تمكنك من فهمها جيدا يجب الرجوع إلى الشرح المقدم لهذه النقطة عبر المنصات أو تواصل مع معلمك لفهمها.

- ركز جيدا على الموضوعات التي تحتوى على أسباب ونتائج وقم باستخلاصها وكتابتها في جدول.

- حول الموضوعات ذات الفقرات الكبيرة إلى عناصر مرقمة كل عنصر يحتوى على فكرة واحدة فقط.

- استخدم استراتيجية التكرار لحفظ المعلومات المهمة والتسميع للتأكد من حفظك للمعلومة وأثناء التسميع استخدم حركات يد معبرة عن المضمون فإن ذلك سيساعدك على تثبيت المعلومة.

- تأكد من قدرتك على إعادة شرح الموضوع بأسلوبك وقدرتك على تطبيق ما فهمته على مواقف مشابهة.

- لابد من تحديد الأفكار الرئيسية والأفكار الفرعية في كل موضوع وتظليلها بألوان فوسفورية مختلفة.

- عقب الانتهاء من مراجعة موضوع ما قم باستعراضه كاملا في ذهنك قبل البدء في تلخيصه في الورق الخارجي المعد لذلك.