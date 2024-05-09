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كيفية الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

ارقام جلوس الثانوية
ارقام جلوس الثانوية العامة

أرقام جلوس الثانوية العامة 2024، كلمات تصدرت محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وتزامنا مع بدء امتحانات صفوف النقل، من قبل أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، لذلك ينشر الدستور خلال السطور التالية ارقام جلوس الثانوية العامة 2024.

كيفية الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

ارقام جلوس الثانوية العامة 2024

الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد في تصريحات له أن موعد إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة التي ستنطلق يوم 10 يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن أرقام الجلوس ومقار اللجان الامتحانية ستعلن آخر شهر مايو الجاري.

كيفية الحصول على ارقام جلوس الثانوية العامة 2024

- يحصل طالب الثانوية العامة على رقم جلوسه واللجنة التي يؤدي فيها الامتحان من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- يمكن للطالب ايضًا الحصول على رقم جلوس الثانوية العامة 2024 عن طريق البريد المدرسي الموحد للطالب.

- توفير ارقام جلوس الثانوية العامة 2024 في المدارس حيث يمكن للطالب التوجه إلى المدرسة المقيد بها للحصول على بطاقة رقم الجلوس واللجنة التي سيؤدي فيها الامتحانات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 ودرجات ومواصفات الأسئلة لجميع المواد

خطوات الحصول على البريد الإلكتروني الموحد

يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على البريد الإلكترونى الموحد الذي سيمكنه من تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني لمعرفة رقم الجلوس فور إعلانه، من خلال الخطوات الأتية:

  1. يقوم الطالب بالدخول  إلى بوابة إنشاء الحساب الموحد من هنا.
  2. يقوم الطالب باختيار إنشاء حساب.
  3. ثم يختار أيقونة حساب الطالب.
  4. يدخل الطالب الرقم القومي وكود الطالب.
  5. يضغط على التحقق من البيانات.
  6. بعد التحقق من البيانات اضغط على أيقونة إنشاء حساب وإرسال كود التأكيد على رقم الموبايل أو البريد الإلكتروني.
  7. يدخل الطالب الكود.
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