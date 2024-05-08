الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

نفسية وتربوية.. 11 نصيحة لطلاب الثانوية العامة لتحصيل المناهج

الدكتور تامر شوقي،
الدكتور تامر شوقي،

وضع الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، روشته لطلاب الثانوية العامة، بشأن كيفية التحصيل التام للمناهج مع تحقيق درجات مرتفعة، من خلال اتباع بعض الإرشادات النفسية والتربوية:

الإرشادات النفسية والتربوية

وجاءت الإرشادات النفسية والتربوية كالتالي:

١. لا تضيع وقتا خلال الفترة القادمة، واستثمر كل الوقت، وابعد عن هاتفك المحمول

٢.ابعد عن أى توترات وركز على القادم فلم يتبق إلا القليل

٣. حاول تنظيم وقتك وابعد عن السهر ونم مبكرا وابدأ مذاكرتك مبكرا بعد الفجر وستجد أن لياقتك الذهنية والجسمية قادرة على استيعاب أكبر قدر من المعلومات.

وكيل تعليم الدقهلية: تم وضع أسئلة امتحانات النقل وفق المواصفات الفنية للورقة

٤. ضع جدولا تحدد فيه بوضوح ما لم تقم بمذاكرته وما قمت بمذاكرته فقط دون مراجعة أو راجعته مرة  واحدة أو عدة مرات، وأبدا بالدروس التى لم تستذكرها أو تراجعها مع تحديد وقت معين للانتهاء من استذكار كل درس. 

٥. ابدا فترة الصباح بالدروس التى تجد صعوبات في التعامل معها وفهمها، ودع الدروس الأسهل نسبيا في نهاية اليوم.

٦.لا تراجع الأجزاء التى سبق أن أتقنتها وراجعتها أكثر من مرة، ووجه هذا الوقت لمراجعة الدروس التى لم تتقنها بعد.

٧. راجع دروسك من خلال أكثر من طريقة مثل القراءة السريعة للدروس الابسط، أو بالكتابة للأجزاء الصعبة أو قراءة الملخصات (بعد إتقانك للموضوع الأصلى)، أو قراءة الملاحظات التى سجلتها على هامش أوراق مذاكرتك أو حل النماذج الامتحانية(يمكنك الاطلاع فقط على حلك السابق لأسئلة كل درس؛ ولكن لا تضيع فيها وقتا طويلا لأن النماذج الامتحانية تقيس افكار مركبة أكثر قد تشمل العلاقات بين أكثر من درس).

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انطلاق امتحانات الترم الثانى لصفوف النقل اليوم الأربعاء

٨. استعن بمنصة امتحانات مصر في حل الأسئلة والمراجعة، فهى مليئة بالأسئلة التى يأتى الامتحان على منوالها.

٩.عند حلك للأسئلة لا تجعل هدفك الإجابة الصحيحة أو الحصول على الدرجة فقط دون فهم ؛ بل لا بد أن تفهم الفكرة وراء كل سؤال، لأن الامتحانات الجديد تهتم بقياس كيفية تطبيق ما فهمه الطالب من أفكار في  حل مسائل جديدة قد لا يكون الطالب رأها من قبل.

١٠. تأكد من انتهائك من مذاكرة ومراجعة كل المواد خلال عشرة أيام من الأن ليتبقى لديك وقت قبل الامتحانات لمراجعة الأجزاء التى تقع في أخطاء بها بشكل مستمر حتى تتقنها قبل ما تبدأ مراجعات ليلة الامتحان.

١١. فى حالة وجود دروس من المستحيل أن تذاكرها يسبب ضيق الوقت حاول التعرف على طريقة الأسئلة التى تأتى على أجزاء منها وركز على تلك الأجزاء.

تحقيق درجات مرتفعة طلاب الثانوية العامة كلية التربية جامعة عين شمس مراجعة الدروس الإرشادات النفسية والتربوية

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