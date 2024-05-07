الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

امتحانات
امتحانات

جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤، ارتفعت معدلات البحث على جوجل، بتلك الكلمات الدلالية من الطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات تزامنًا مع اقتراب موعد انطلاق الامتحانات المقرر انطلاقها في ١٠ يونيو للمواد خارج المجموع و٢٢ يونيو المواد الأساسية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 

وننشر في التقرير التالي جدول امتحانات المواد خارج المجموع والمواد الأساسية لكافة الشعب للثانوية العامة 2024:

امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية، يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024

امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء، يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024

تبدأ المواد الأساسية، يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024


امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية علوم

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء، وفي يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء، وفي يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، وفي يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.


جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 شعبة علمي رياضة

يوم السبت 13 يوليو 2024:التفاضل والتكامل، وفي يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 الاستاتيكا، وفي يوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا.

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ، وفي يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا، وفي يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع، وفي يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وتوزيع الدرجات لجميع المواد

 

مواصفات امتحانات الثانوية العامة

 

وعن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024، جاءت كالتالي:

مادة اللغة العربية:

عدد للأسئلة 56 سؤالا

4 أسئلة مقالية، منها سؤال تعبير بـ6 درجات، و3 أسئلة كل سؤال بدرجتين

اختيار من متعدد  يبلغ 44 سؤالا، بدرجة واحده، والأسئلة بدرجتين بإجمالي 12 سؤالا؛

اللغات الأجنبية الأولى

الاختيار من متعدد، 32 سؤالا بدرجة واحدة، وعدد الأسئلة بدرجتين 5 أسئلة، والعدد الكلي للأسئلة 37 سؤالا

2 سؤال مقالي لكل سؤال درجتين، إضافة إلى سؤال تعبير بـ4 درجات


المواد العلمية

الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والجيولوجيا وعلوم البيئة

اختيار من متعدد، الأسئلة فيها بدرجة واحدة يبلغ 40 سؤالا، وعدد الأسئلة بدرجتين يبلغ 6 أسئلة، العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا

و4 أسئلة مقالية كل سؤال بدرجتين

 

المواد الأدبية

التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، والفلسفة والمنطق.

الاختيار من متعدد، 40 سؤالا بدرجة واحدة، و6 أسئلة بدرجتين، العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا.

و 4 أسئلة مقالية كل سؤال بدرجتين.


مواد الرياضيات:

الاختيار من متعدد، 11 سؤالا بدرجة واحدة، و7 أسئلة بدرجتين ليكون العدد الكلي للأسئلة 18 سؤالا

سؤالين مقالين واحد بدرجتين، وسؤال بثلاث درجات

جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤ المواد الأساسية امتحان مادة التاريخ الشعبة الادبية الاستاتيكا الديناميكا شعبة علمي رياضة مادة اللغة الأجنبية الثانية

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رابط تحميل نماذج امتحان الفيزياء أولي ثانوي الترم الأول 2024

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