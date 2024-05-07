الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تنطلق غدا.. 5 محظورات داخل لجان الامتحانات لطلاب صفوف النقل

الامتحانات
الامتحانات

تنطلق غدًا الأربعاء، امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024 لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي.

وتنشر "الدستور"، المحظورات داخل لجان الامتحانات لجميع الطلاب والمراقبين، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، حتى لا يتعرضون للمسألة القانونية.

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محظورات أثناء الامتحانات

-يُمنع الحضور متأخرًا عن الموعد المحدد للامتحان في الجدول؛ إذ أنه مسموح للطلاب بالدخول خلال الربع الساعة الأولى من اللجنة فقط.

-يُمنع الحضور بزي مخالف، كما يجب الالتزام بالزي المدرسي.

-غير مسموح للطلاب بدخول اللجان بالمذكرات أو الكتب سواء المدرسية أو الخارجية.

-منع دخول اللجان بهواتف المحمول سواء للمعلمين أو الطلاب.

-التزام الطلاب بالمواعيد وعدم الخروج من اللجنة إلا بعد انتهاء الزمن المحدد للامتحان.

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023-2024، غدًا الأربعاء 8 مايو الجاري 2024، لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي داخل لجان امتحانية مؤمنة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من انتهائها من كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات، كما شددت على ضرورة التصدي لمحاولات الغش وأيضا الحفاظ على سرية الامتحانات.

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وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع المديريات التعليمية على ضرورة تأمين الأسئلة والإجابة داخل غرفة مغلقة بالحديد محكمة الغلق والتأمين، مع التأكد من كفاية وسلامة وسائل الأمن والسلامة بجميع اللجان، وكذلك مراجعة التوصيلات الكهربائية وفصل التيار الكهربي في نهاية كل يوم عن الحجرة المخصصة للكنترول والموجودة بها كراسات الأجوبة.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024


- الامتحانات خلال الفترة من 8 مايو إلى 23 مايو 2024
-طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس الابتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الاثنين 13 مايو.
- طلاب الصف السادس الابتدائي وما يعادله، فسيكون موعد امتحاناتهم في الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الاثنين 13 مايو.
-طلاب الصف الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله، فسيكون موعد امتحاناتهم من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو.
- امتحانات الصف الثاني الإعدادي العام والرياضي وما يعادله ستكون في الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو.

- امتحانات النقل الإعدادي المهني وما يعادله، فستكون من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو.

-امتحانات النقل للتعليم الفني ستكون من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 21 مايو، وللتعليم الثانوي العام من الأحد 12 مايو إلى الخميس 23 مايو.

-امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من يوم الخميس 16 مايو إلى الأربعاء 22 مايو.

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